ТОО « Оңтүстік Жарық Транзит » получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.

Ремонтная программа по подготовке электросетевого предприятия к работе в предстоящий отопительный сезон успешно завершена на 100%.

Документ был выдан 5 октября 2023 года Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. Паспорт готовности подтверждает высокий уровень подготовки электросетевого оборудования и персонала предприятия к работе в условиях низких температур.

Подготовка к осенне-зимнему периоду – приоритетная задача для ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит». Ремонтные работы стартуют сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. В реализации ремонтной программы задействованы высококвалифицированные специалисты и современные технические ресурсы компании, ведь от качества и своевременности подготовки к ОЗП зависит стабильное энергоснабжение потребителей в самые суровые морозы, когда нагрузка на электросетевой комплекс значительно возрастает.

В этом году ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проведены масштабные работы по капитальному ремонту 840,2 километров воздушных линийВЛ-110кВ Л-147,148 в Сарыагашском районе,ВЛ-110кВ Л-103,104, Л-Ц-1, Л-Ц-2, Л-141, Л-142города Шымкента, ВЛ-110кВ Л-163, 164, 166 в Сузакском районе, ВЛ-110кВ Л-169, 170, 180 в Отырарском районе, ВЛ-110кВ Л-Пахтарал, Ферузв Мактааральском районе — все они на 100% готовы к осенне-зимнему периоду.

Наряду с линиями электропередачи, 100%-ыйкапитальный ремонт прошли 34 подстанции 35-110кВ (по городу Шымкенту 6 единиц, в Туркестанской области 28 единиц), 268трансформаторных подстанций 10/0,4кВ (по городу Шымкенту 53 единицы, в Туркестанской области 215 единиц).

Текущий ремонт произведен на 1029,2 километрах воздушных линий, 45 подстанциях 35-110кВ и 507трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ.

Кроме того, вне плана был выполнен капитальный ремонт силового трансформатора АТ-2 мощностью 160000кВА на ПС 220/110/10кВ «Бозарык» в городе Шымкенте.

«Качественная и системная подготовка электросетевого комплекса нашего предприятияк осенне-зимнему периоду является важнейшим направлением и одной из приоритетных задач ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». Бесперебойное и стабильное обеспечениеэлектроэнергией наших потребителей — главная цель предприятия. В подготовке к осенне-зимнему периоду задействован максимум человеческих и технических ресурсов, эффективно отработали ремонтные бригады, привлечена вся спецтехника», — отметил Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Мурат Ибрагимов.

Ремонтные бригады предприятия были полностью обеспечены спецодеждой, обновлены инструменты, техника оснащена новейшим оборудованием.



Сформирован необходимый аварийный запас материалов и оборудования для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Специалистами ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проведены работы по ремонту действующего оборудования, направленный на бесперебойную передачу электроэнергии для жителей Туркестанской области и города Шымкента.

Ремонтная программа компании «Оңтүстік ЖарықТранзит» началась в апреле текущего года. Ремонты проводились строго согласно плана-графика. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Данная системная работа направлена на поддержку энергообъектов в зимних условиях их эксплуатации.

Ежегодная ремонтная кампания ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» позволяет обеспечить бесперебойную передачу электроэнергии для жителей Туркестанской области и города Шымкента.