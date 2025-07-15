Запах с помойки душит микрорайон в Шымкенте

Жители микрорайона Туран-2 Каратауского района Шымкента просят перенести мусорную площадку. Дело в том, что она одна – на 972 квартиры. Иными словами, всего 8 контейнеров на 18 многоэтажек.

Рядом – трансформатор и детская площадка. Когда контейнеры переполняются, смрад стоит по всей округе, говорят люди, а отходы стекают туда, где играют дети, при этом угрожая электроснабжению микрорайона.

Несмотря на ежедневный вывоз, контейнеры не справляются с объёмом отходов. Жители близлежащих к мусорной площадке домов говорят, запах стоит невыносимый, а мусор разносится ветром по всей округе. Добиться переноса мусорки они пытаются уже не первый год. По словам жильцов, обращения остаются без ответа, а ситуация — без изменений. При том, что рядом с источником зловония — трансформатор и детская игровая зона.

Кайрат Шуанов, житель: «Уже третий год жалуемся — никакой реакции. В акимат писали, фото, видео отправляли. Летом вонь такая, что окна не открыть, дети не могут играть. Рядом трансформатор — а если он взорвётся? Мы просто хотим, чтобы перенесли мусорку. Боимся за своё здоровье».

Оразбек Таисов, житель: «Окно открыть невозможно — запах ужасный. Одна мусорка на 18 домов, в каждом по 54 квартиры. Посчитайте, сколько это семей. За день всё заполняется, вечером на улицу не выйдешь. Мусор — под ногами детей. Скоро тут мыши появятся. Выходишь — и сразу голова болит».

Квартиры в этих домах были выданы инвалидам и другим социально уязвимым категориям. Многие жильцы — пожилые, мамы с маленькими детьми, семьи с колясками. Вечером они хотят просто выйти на прогулку во двор, но из-за запаха, источаемого мусорной площадкой, это становится невозможным. В соседние дворы идти сложно с колясками неудобно, а многим физически тяжело.

Айгерим Бекбаева, жительница: «Я сама с детьми дома, здоровье не позволяет много ходить. С коляской выйти тяжело. Эти квартиры дали людям с инвалидностью, а гулять даже во дворе нормально не можем. Мусор рядом, вонь — дети начнут болеть. У моего уже инфекция — вот, посмотрите».

Жители направили обращение в акимат с просьбой перенести мусорную площадку. В свою очередь, сотрудники акимата перенаправили этот запрос в городское управление строительства. Однако в управлении сообщили, что такого официального обращения к ним не поступало, и отказались комментировать ситуацию.

Найдут ли власти соломоново решение, которое устроит всех, пока неясно. Судя по всему, все, что могут пока – обеспечить вывоз мусора и санитарную уборку контейнерной площадки.