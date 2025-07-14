Полиция опровергла слухи о беременности ученицы и начала расследование

В социальных сетях появилась информация о якобы беременности ученицы 9 класса одной из школ в Туркестанской области.

Сообщение распространила правозащитница Ляззат Ракишева, заявив, что к случившемуся могут быть причастны четверо человек — один учащийся 11 класса и трое взрослых. Информация вызвала широкий общественный резонанс, и ситуацию прокомментировали в полиции.

«В органы поступило заявление о том, что в отношении несовершеннолетней жительницы Отырарского района могли быть совершены противоправные действия со стороны её несовершеннолетнего знакомого. Ведётся расследование. Назначены соответствующие экспертизы, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств. Процессуальное решение будет принято в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

При этом, как отметили в департаменте, информация о предполагаемом участии нескольких человек, а также сведения о беременности школьницы — не подтвердились в ходе проверки.

Полиция напоминает: за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность согласно закону и призывает граждан пользоваться только официальными и проверенными источниками.