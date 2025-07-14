Пьяная поездка закончилась судом и семилетним запретом на вождение

Водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения арестовали на 15 суток.

В Шымкенте в ходе рейдовых мероприятий правоохранители остановили автолюбителя под управлением автомобиля KIA. Инцидент произошёл в микрорайоне Кайтпас-1.

При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя от водителя. Его доставили в наркологический центр для проведения обследования. Было установлено, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии средней степени опьянения. Его арестовали на 15 суток. Нарушителю также грозит лишение водительских прав сроком на 7 лет.