Фермеры Жетысая остались без воды в разгар сезона

Фермеры села Байконыс Жетысайского района жалуются на отсутствие поливной воды. По их словам, с начала лета они ни разу не поливали хлопок. Если не подать воду во время цветения и формирования коробочек, мы останемся без урожая и с долгами, говорят сельчане.

В то же время в «Казсушар» утверждают, что проблемы с водой временные.

— Вот канал пустой, воды нет! 500 гектаров хлопка!

Фермер Бауыржан Нарбаев утверждает что из-за отсутствия воды посевы начали засыхать.

В селе Байконыс Жетысайского района Туркестанской области 1200 гектаров посевной площади. В этом году более 900 из них засеяны хлопком.

Бауыржан Нарбаев, фермер: «У хлопка бывают разные сорта. Есть 120-дневные, есть 145-дневные. В июле хлопок должен один раз получить воду, тогда он цветет, и его высота должна быть примерно 85-90 см. В это время формируются коробочки и начинается плодоношение. Сейчас в селе воды нет. Вы видели — канал вот, он пуст. Мы уже подключили дренаж, все фермеры в отчаянии. Все в кредит посеяли. Вся наша надежда на этот хлопок. Вот такое у нас сейчас положение».

— Вот, коробочки начинают опадать, ещё 1–2 дня и всё осыплется.

По словам фермеров, их никто заранее не предупреждал о возможной нехватке воды. Они обращались в областное управление сельского хозяйства, но в ответ слышали только обещания что, скоро вода будет.

В Туркестанском областном филиале Казводхоза заявления фермеров отрицают. Инженер предприятия Серик Абдикаримулы утверждает что хлопок не засыхает, а проблемы с водой связаны с аварией на стороне Узбекистана, откуда поступает основная часть воды.

Серик Абдикаримулы, инженер «Казсушар»: «Да, снижение воды действительно было. Но подача уже восстановлена. Когда вода снизилась, в течение трёх дней её стало меньше. Сейчас мы восстанавливаем подачу. Открыли 80 кубометров с верхней части. Завтра система полностью нормализуется. Министр приезжал, встречался с фермерами. Вода шла в нормальном режиме. Такие ситуации бывают, потому что у нас нет собственного водохранилища. Вода поступает из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистанаи на пути случаются аварии, из-за чего бывают перебои».

Фермеры говорят: с каждым днём посевы сгорают на солнце. Если вода не поступит хотя бы в течение недели, они рискуют остаться без урожая и с долгами. Напомним, в прошлом месяце заместитель акима области Нурбол Турашбеков предупреждал, что в южных районах региона возможна серьёзная нехватка поливной воды.