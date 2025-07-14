Заёмщики МФО всё чаще оказываются в долговой яме

Общий объём кредитов, выданных микрофинансовыми организациями на конец апреля этого года составил триллион 700 миллиардов тенге. За год портфель вырос почти на 30%.

Вместе с ростом общего объёма кредитов увеличилось и число проблемных займов. Сумма микрокредитов с просрочкой более 90 дней с начала года выросла на четверть. Микрофинансовые организации в основном работают с физлицами лицами, именно им они чаще всего выдают займы.

Эксперты отмечают, что вероятнее всего рост «просрочек» носит сезонный характер.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Я могу предположить, сейчас лето, у нас традиционно лето — это период свадеб. Какие-то микрозаймы, какие-то ремонты, люди идут туда. Почему МФОшки популярны часто сейчас больше, чем банки даже? Потому что, во-первых, у них быстрее получение займа, раз. Во-вторых, они дают заем даже тем, кто заблокирован в банковских системах».

Эксперты подчеркивают, часто клиенты МФО — это люди с низкой платёжеспособностью, которым уже было отказано в банке. Получить заем в таких компаниях проще и быстрее. Но именно такие небольшие и доступные займы несут в себе риски. Многие из них выдаются под высокие проценты.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Рост идет из-за онлайн займов «до зарплаты», мелкие бытовые займы, там более высокие процентные ставки, а еще в некоторых компаниях есть скрытые комиссии, различную страховку включают. В итоге долговое бремя растет для клиента и ему приходится выплачивать в разы больше, чем положено».

Сейчас в Казахстане работают больше 200 микрофинансовых организаций. Наибольшая доля просроченных микрокредитов, с задержкой более 90 дней, по данным аналитиков Finprom, фиксируется у четырёх МФО, деятельность которых сейчас находится под расследованием, а лицензии временно приостановлены. Они навязывали клиентам дополнительные услуги, которые в разы увеличивали финансовое бремя заемщиков.