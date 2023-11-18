700 млн тенге вложили в очередную финпирамиду шымкентцы

Финансовая пирамида Chia Tai Tianging Group оставила более 200 шымкентцев без денег! На этот раз мошенники использовали бренд популярной китайской компании.

Организаторы обещали доверчивым жителям сказочные доходы и прибыльные дивиденды. В течение года они вложили 700 миллиона тенге. Подозреваемая в организации финпирамиды задержана, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«Расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» завершено Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации».