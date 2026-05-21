Доход до 50% за пять дней обещали вкладчикам финпирамиды

Финансовые пирамиды продолжают маскироваться под инвестиционные проекты, обещая быстрый заработок и гарантированную прибыль.

В Шымкенте расследуют очередное дело о пирамиде, организаторы которой обещали жителям быстрый и высокий доход за короткий срок.

Шымкентцам обещали почти мгновенное обогащение, до 50% прибыли всего за несколько дней. В агентстве по финансовому мониторингу расследуют дело о финансовой пирамиде «Капитал», которая работала под видом инвестиционной платформы.

По версии следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан — от 20 до 500 тысяч тенге, гарантируя высокий доход уже через 3–5 дней.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков».

При этом все обещания высокой доходности звучали только на словах и не были подкреплены ни реальной предпринимательской деятельностью, ни официальными договорными обязательствами.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге».

Подозреваемая задержана, расследование продолжается. Специалисты напоминают: среди главных признаков финансовой пирамиды обещание слишком высокой прибыли за короткий срок и отсутствие прозрачной схемы заработка.

Не стоит доверять обещаниям быстрого обогащения иначе можно потерять вложенные средства.