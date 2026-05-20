Более 900 человек вложили деньги в пирамиду «Капитал» в Шымкенте

Редактор Юлия Машковская
Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту расследуется факт организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы.

По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала денежные средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада всего за 3–5 дней.

Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия: обещания «быстрой прибыли», а также ограниченные по времени предложения, побуждавшие граждан принимать поспешные решения без должной оценки финансовых рисков.

При этом гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены реальной предпринимательской деятельностью либо договорными обязательствами.

Фактически выплаты вкладчикам производились за счет средств, поступавших от новых участников схемы.

По предварительным данным, в финансовую пирамиду было вовлечено более 900 вкладчиков, а общий объем привлеченных средств превысил 700 миллионов тенге.

В настоящее время расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и не вкладывать средства в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности компании и наличие соответствующих разрешительных документов.

