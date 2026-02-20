В Шымкенте вынесли приговор по делу о финпирамиде на 600 млн тенге

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о создании и деятельности финансовой пирамиды. На скамье подсудимых оказались 10 человек, один из которых совершил преступление, будучи несовершеннолетним.

Как работала схема

По данным суда, организатор пирамиды — подсудимая К. — в 2024–2025 годах активно продвигала «инвестиционный проект» в социальных сетях. Людям обещали быстрый и высокий доход. Деньги принимались как переводами, так и наличными. В результате было привлечено более 600 миллионов тенге.

Чтобы скрыть следы преступления и избежать ответственности, женщина, как установлено в суде, перечислила деньги на счёт свидетеля, пытаясь добиться от неё ложных показаний.

Остальные участники дела обеспечивали работу пирамиды: предоставляли банковские реквизиты вкладчикам, принимали чеки и фактически выступали посредниками между организатором и потерпевшими.

Что говорили стороны

Прокурор настаивал на реальных сроках лишения свободы, при этом для части подсудимых просил применить отсрочку наказания. Потерпевшие просили суд вынести справедливое и законное решение. Сами обвиняемые признали вину частично и просили не лишать их свободы.

Решение суда

Суд признал организатора пирамиды виновной сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая создание финансовой пирамиды, отмывание денег и подкуп свидетеля. Ей назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочено на один год.

Остальные девять подсудимых получили сроки от 2 до 7 лет лишения свободы. Для шести из них исполнение наказания отсрочено на три года. Подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание назначено условно с пробационным контролем сроком на один год.

Также всем осуждённым запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций.