Финансовые пирамиды все быстрее адаптируются к цифровой среде. Теперь мошенники маскируют их под инвестиции, криптовалюту, развитие социальных сетей, стартапы и даже романтические знакомства. При этом меняется только упаковка, а схема остаётся прежней: обещание высокой доходности, привлечение новых участников и игра на эмоциях человека.

Финансовые пирамиды существуют уже больше 300 лет. Меняется лишь их форма: сегодня это инвестиции, криптовалюта и онлайн-платформы. Но принцип остаётся прежним, выплаты одним участникам идут за счёт денег тех, кто пришёл позже.

Эксперты выделяют главный признак — обещание сверхдоходности. Первые вкладчики действительно могут получить выплаты, но за счёт привлечения новых участников. В итоге выигрывают единицы, а большинство теряет деньги.

Если потенциальному инвестору гарантируют прибыль, которая значительно превышает ставки по банковским вкладам, это должно насторожить, отмечает Калилалло Байтасов: «Первый тревожный сигнал — обещание слишком высокой доходности. Любой человек должен понимать, что прибыль в 100, 200 и более процентов от вложенной суммы выглядит нереалистично. Поэтому необходимо внимательно оценивать предлагаемые условия. Доходность может быть немного выше банковских вкладов — например, на 5–10%, однако и в этом случае нужно тщательно изучать все риски».

Сегодня мошенникам помогают технологии. Криптовалюты позволяют быстро переводить и скрывать деньги, а искусственный интеллект, находить потенциальных жертв и создавать убедительные сайты, рекламу и видео.

Дипфейки позволяют использовать лица и голоса известных людей, которые на самом деле не имеют отношения к проекту. По сути, финансовые пирамиды превратились в цифровое производство иллюзии успеха.

Еще один прием — поддельные личные кабинеты, в которых пользователь видит постоянно растущий баланс, рассказывает Евгений Питолин: «Сегодня существует множество механизмов, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать эмоциональный контент и формировать в чатах иллюзию большого количества успешных вкладчиков с историями их заработка. Кроме того, искусственно накручиваются просмотры рекламы. Еще один распространенный прием — имитация личных кабинетов с постоянно растущим балансом. Создаются привлекательные сайты и приложения, где человек видит, как его якобы прибыль увеличивается буквально каждый час. Это становится очень сильным психологическим якорем и подталкивает человека продолжать вкладывать деньги».

Для защиты от мошенников важно повышать собственную финансовую и киберграмотность, не доверять обещаниям сверхприбыли и учиться не принимать решения под влиянием эмоций.

Эксперты призывают задавать себе простой вопрос: если человек действительно нашёл способ стабильно умножать деньги, зачем ему нужны именно ваши?