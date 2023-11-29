В Шымкенте мама особенного ребенка выпустила учебное пособие

В Шымкенте прошла презентация серии книг «Особенный Я». Её авторы — Жанель Жумалинова и ее 8-летний сын Султан, представили учебное пособие о социализации особенного ребенка в общество. Книги будут полезны как родителям, так и педагогам в улучшении инклюзивного образования, передает OTYRAR.

История Жанель Жумалиновой и ее сына восхищает и вдохновляет. Мама особенного ребенка презентовала учебное пособие о внедрении инклюзивного обучения в казахстанские школы. Уникальность данной серии книг в том, что соавтором является её сын, второклассник Султан. Он родился абсолютно здоровым ребенком.

После перенесенной нейроинфекции мальчика парализовало. Благодаря невероятным усилиям матери, Султан встал на ноги и пошел в обычную школу.

Своей авторской методикой Жанель поделилась в методическом пособии «Особенный я».

Жанель Жумалинова, жительница г. Шымкента, автор книги «Особенный я»:

«Это внедрение особенного ребенка в социум. То есть это 5 сфер его жизни. Это логопедия, дефектология, инклюзивное общество и вообще из чего оно состоит, какие ключевые направления он в себя включает и каким образом ему нужно обучаться, как заниматься спортом. То есть это охватывает все сферы его жизни, досуг, кружки и все, что необходимо для полноценной жизни ребенка»

В серии книг описана методика взаимодействия с особенными детьми и поэтапное интегрирования ребенка в социум. В серии книг Жанель подробно описала, как она преодолела трудности, выпавшие на её долю.

Жанель Жумалинова, жительница г. Шымкента, автор книги «Особенный я»:

«Собрали сборник, перелопатили очень много литературы и собрали 350 заболеваний детских с симптомами, с причинами развития заболевания, плюс с видами диагностики и примерным назначением лечения и так далее. То есть сейчас эта литература поможет как и начинающим врачам, так и не врачам, другим специалистам. Родитель может понимать примерно хотя бы какие виды диагностики будет проходить ребенок для того чтобы выявить его диагноз»

Пока учебное пособие вышло в электронном формате. Жанель Жумалинова ищет спонсоров, которые готовы поддержать проект. Она пытается разрушить стереотипы, чтобы постепенно ликвидировать социальное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к обучению для людей с инвалидностью.