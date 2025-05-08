Скандал в интернате: Окажутся ли особенные дети на улице?

В Туркестанской области в интернате №2 для особенных детей, расположенном в Толебийском районе, разгорелся скандал. По словам родителей, внезапно прибывшая специальная комиссия начала массово исключать детей из учреждения. Комиссия называет происходящее плановой проверкой, однако коллектив интерната с этим не согласен.

В Ленгере родители бьют тревогу: интернат №2, где обучаются и проживают дети с особыми образовательными потребностями, может быть закрыт.

Школа-интернат, которая более 60 лет принимала детей с различными диагнозами, по словам родителей, под угрозой расформирования. Специальная комиссия распределяет даже маломобильных воспитанников по обычным школам, чем обеспокоены родители.

Алия Усипбек, мать особенного ребёнка: «Я пробовала отдать сына в обычную школу. Он не выдержал и три месяца — постоянно плакал, отказывался идти. Приходилось насильно заводить его в класс. Учительница жаловалась, что он всё время спит на уроках. Старший сын рассказывал, что брата унижают и дразнят, ему стыдно за такое отношение».

По словам Алии Усипбек, после поступления в интернат её сын начал прогрессировать — научился говорить, проситься в туалет, самостоятельно есть. Сейчас он с радостью рассказывает о своих наставниках и друзьях.

Одинокой матери Аяулым Канибеккызы также сложно представить, как её дочь с ментальными нарушениями сможет учиться в обычной школе. Девочка с трудом выражает свои мысли, впадает в истерики, может травмировать себя. Мать работает на двух работах, а интернат — единственное место, где она может с уверенностью оставить ребёнка.

Аяулым Канибеккызы, мать особенного ребёнка: «Мне сказали, что в обычных школах есть условия. Но даже дети соседей не принимают мою дочь в игру. Только в интернате она чувствует себя среди своих. Если интернат закроют — что мне делать?»

Сузана Юлдашева, мать ребёнка с диагнозом ДЦП, выразила недовольство действиями комиссии, которые, по её словам, лишают детей с особыми потребностями последних шансов на поддержку. Она отметила, что даже те дети, которые уже прошли проверку, теперь вынуждены получать дополнительные справки из психоневрологических диспансеров.

Сузана Юлдашева: мать особенного ребенка «Мне говорят, ваш сын считает — значит, может учиться. Но он не умеет писать и читать! Если ребёнок упадёт в обычной школе — кто будет в ответе? А справка из психдиспансера может закрыть путь даже к обычному лечению в поликлинике».

Редакция OTYRAR попыталась получить комментарий от комиссии, находившейся в интернате. Вместе с родителями мы зашли в здание, но представители комиссии начали срочно сворачиваться и покидать помещение.

Гульнур Исламкызы, представитель комиссии: «Наша задача — оценить уровень детей и определить, где им будет лучше учиться. Те, у кого лёгкие нарушения речи — направляются в обычные школы. Закон такой. Никого пока не исключили».

Родители показали документы, подтверждающие прохождение комиссии и решение об исключении с конкретными датами. По их словам, это первый случай, когда детей массово проверяют и пересматривают их статус. Из 10 прошедших проверку детей только одному разрешено остаться в интернате. При этом исключают даже тех, у кого официальный диагноз. Сейчас в интернате работает 150 сотрудников. Педагоги обеспокоены будущим не только детей, но и своих семей.

Ермира Ешматова, воспитатель: «Почему исключают детей с диагнозами, которым здесь место? Нам говорят, что здание пойдёт под “Комфортную школу” или колледж. А мы куда? У нас семьи, кредиты, кто-то на пенсии, кто-то один воспитывает детей».

В Управлении образования Туркестанской области заявили, что информация о закрытии интерната не соответствует действительности. По их данным, это плановая ежегодная работа комиссии.

Айгуль Касымбекова, и.о. руководителя областного управления образования: «Призываем родителей не поддаваться панике. Комиссия работает в плановом порядке, с целью перевести детей, у которых отмечен прогресс, на общеобразовательные программы в обычных школах».

По данным областного управления, интернат рассчитан на 180 мест, сейчас в нём обучается 200 детей с особыми образовательными потребностями.