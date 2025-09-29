Мода без границ: в Шымкенте состоялось инклюзивное дефиле

В Шымкенте состоялся уникальный модный показ, который изменил привычные представления о подиуме. Особенные дети вместе с профессиональными моделями вышли на одну сцену, чтобы напомнить — мода не знает границ.

Жанболат Берлибаев, координатор проекта «Асыл жүрек»: «Этот проект посвящён инклюзии. Его инициаторами стали родители особенных детей и я, как дедушка особенного внука, решил поддержать их. Помог с организацией — всё абсолютно добровольно, безвозмездно. Надеюсь, наш пилотный проект продолжится и вырастет в нечто большее — благодаря всем, кто нам помог».

В рамках мероприятия зрителей ждали модные показы дизайнерских коллекций, в которых участвовали как дети, так и взрослые модели. Также работала выставка местных ремесленников, где гости смогли увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы, проходили творческие выступления и неформальные встречи. Всё в атмосфере тепла, поддержки и взаимопонимания.

Рауана Сагадиева, председатель правления Республиканского общественного объединения родителей особенных детей: «Сегодня в Шымкенте — первое инклюзивное дефиле с участием наших особенных деток. Наша организация объединяет родителей по всей стране — тех, кто воспитывает детей с разными диагнозами. Я тоже мама особенного ребёнка. За 3,5 года мы открыли 20 филиалов по Казахстану — и это только начало».

Главная идея — показать, что мода, как и искусство, не делит людей на «обычных» и «необычных», а говорит на универсальном языке, доступном каждому. Этот показ — гораздо больше, чем модное событие. Это шаг к обществу, где каждый ребёнок, независимо от своих особенностей, чувствует себя нужным, красивым и уверенным. Мода здесь стала не просто одеждой — она стала инструментом перемен.