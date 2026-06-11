Экономика заботы в Шымкенте

Слезы, смех, добрые шутки, а самое главное — непрерывный обмен ценной информацией и взаимной поддержкой. Именно в такой живой и теплой атмосфере в Шымкенте прошел масштабный форум «Экономика заботы», организованный общественным фондом «Мама Про».

Этот проект — уникальный пример того, как синергия государства, крупного бизнеса и личной инициативы способна открывать новые горизонты для сотен семей, воспитывающих особенных детей. О том, как создавалась эта площадка и каких результатов уже удалось достичь, рассказывают организаторы форума.

Настоящий инфошум и особый градус мотивации на площадке задали акулы отечественного бизнеса и топовые эксперты Шымкента. В рамках своей социальной ответственности они щедро делились с мамами и выпускницами проекта реальными кейсами, личным опытом и практическими советами, как преодолеть страхи и запустить свое дело.

О возможностях, грантах, субсидиях и реальных инструментах поддержки семей, воспитывающих особенных детей, открыто говорили руководители и специалисты управления предпринимательства, управления образования, а также управления занятости и социальной защиты населения акимата Шымкента.

Свою готовность помогать делом выразили и представители партии «AMANAT». Такая синергия бизнеса и власти доказывает: барьеров для самореализации становится всё меньше

И эта главная задача уже приносит реальные плоды. Вместо того чтобы просить о помощи, женщины находят в себе силы выйти из тени, победить страхи и запустить собственное дело. Прямо на сцене своими результатами делились выпускницы проекта, которые доказали: экономическая стабильность в семьях с особенными детьми — это не мечта, а результат системного труда.

Фонд «Мама Про» наглядно продемонстрировал: когда общество объединяется, слово «забота» окончательно становится синонимом равных и безграничных возможностей.