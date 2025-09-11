Высказывание блогера о детях с аутизмом вызвало бурю возмущения

Публикация известного блогера вызвала широкий общественный резонанс. После происшествия в Алматы, где 13-летний подросток причинил вред малышу, она заявила в соцсетях о необходимости физически устранять людей с аутизмом, утверждая, что они «не чувствуют эмоций».

Эксперты отмечают: подобные высказывания подпитывают стигму и враждебность в обществе. Союз родителей особенных детей Казахстана намерен обратиться в суд. В союзе родителей особенных детей Казахстана уже готовят официальное заявление.

«Комментарий этот написал не просто бытовой человек, у которого 5 подписчиков. Комментарий написала девушка, у которой более 80 тысяч подписчиков. Соответственно, она так или иначе является человеком, который влияет на формирование сознания тех, кто следит за ней. Соответственно, это не то, что даже неправомерно, незаконно. Это неправильно, это аморально, я считаю. Вводить в заблуждение, создавать некие мифы и стереотипы. Мое отношение негативное в части, именно в отношении таких людей, которые не умеют контролировать себя. То есть, лучше промолчать и пропустить, пролистнуть, чем показать себя с такой недостойной стороны», — говорит председатель союза родителей особенных детей Казахстана Рауана Сагадиева.

На пост отреагировали родители особенных детей. По их словам, дети с аутизмом — это такие же личности, как и все остальные. У них есть эмоции, они умеют чувствовать боль, радость, любовь и благодарность. Многие из них обладают особыми талантами: кто-то отлично разбирается в математике и логике, кто-то проявляет себя в музыке, рисовании или программировании. В истории немало примеров людей с аутизмом, которые достигли больших высот — от научных открытий до искусства и спорта.

Актолкын Арипжан, мама особенного ребенка: «Моему ребенку 7 лет, я видела высказывания блогера, читала это, но я не согласна с автором. Она отделяет наших детей, пока у нее не родится такой ребенок она не поймет, что мы не выбирали такую жизнь. Мы, как родители особенных детей, тоже хотим, чтобы он ходил в обычную школу, жил как нормотипичные дети».

В министерстве труда и соцзащиты тоже отреагировали на ситуацию.

«Согласна со всеми осуждающими этих блогеров. Я надеюсь, что коллеги из правоохранительных органов примут жесткое решение по этому блогеру», — прокомментировала министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

После общественного резонанса блогер попыталась извиниться, а затем и вовсе удалила свой аккаунт.

«Я искренне прошу прощения у родителей детей с аутизмом за необдуманно сказанное. Уверяю, я не хотела никого обидеть. Просто поддалась эмоциям и написала, не обдумав. Пожалуйста, не держите на меня зла. Для любого родителя ребёнок — это самое дорогое. И болезнь ребёнка — это то, что никто не выбирает», — выложила в социальных сетях видеозапись блогерша.

Эксперты считают, что этот случай должен стать уроком для всех инфлюенсеров: каждое слово имеет цену, и за оскорбления должны быть последствия. В МВД и Генпрокуратуре уже возбудили уголовное дело. Блогеру может грозить наказание по статье «разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».