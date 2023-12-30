Транспорт Шымкента. Что шокировало специалиста?

Власти города продолжают работать над усовершенствованием пассажирских перевозок. По приглашению руководителя управления пассажирских перевозок и дорог г. Шымкента Ролана Ибрагимова состояние подвижного состава и парков транспортных компаний изучал авторитетнейший специалист этой отрасли экономики – директор ТОО «Транс-Тахограф Шу» Байболат Баймаханбет.

К НАМ ПРИЕХАЛ…

Шымкент для Байболата Баймаханбета – знакомая вотчина.

В 2016 году под его руководством был выполнен научно-исследовательский проект «Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта», в рамках которого были обследованы:

1) состояние улично-дорожной сети;

2) состояние производственно-технической базы (ПТБ) перевозчиков, в том числе:

а) оснащенность и наличие:

– авторемонтной мастерской;

– цехов (моторный, агрегатный, кузовной, электро- и др.);

– автомойки.

б) укомплектованность автопарков профессиональными кадрами;

3) подсчет пассажирского потока на всех действующих маршрутах;

4) разработана маршрутная сеть общественного транспорта.

Под руководством Байболата Баймаханбета были выполнены научно-исследовательские проекты «Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта» в Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Актобе, Караганде, Павлодаре, Шымкенте, Семее, Өскемене, Конаеве (Капшагае) и Петропавловске.

3 ноября 2023 года Байболат Баймаханбет вновь прибыл в Шымкент, где посетил производственно-технические базы (ПТБ) восьми перевозчиков города. Он был в шоке от увиденного!

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?!

В ходе посещения производственных баз восьми перевозчиков выяснилось следующее об их технической оснащенности.

ИП «Абдуганиев»: на территории имеются две ямы под навесом и больше ничего.

У четырех ТОО – «Т-BUS», «Радуга транспорт», «ТТК» и «SHYMKENT BUS» общая проблема – слабая производственно-техническая база.

У ТОО «Автоимпульс» и «МАН-ОҢТҮСТIК» – удовлетворительная ПТБ.

ТОО «САНЖАР-МОТОРС» не имеет ничего, автобусы ремонтируются под открытым небом.

В 2019 году в Шымкенте было закуплено 300 новых автобусов марки «Анкай» с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Эти автобусы были мало приспособлены для перевозки пассажиров в городских условиях. Водителю с утра до окончания рабочего дня приходилось нажимать на педаль сцепления и переключать коробку передач.

В современных условиях на городских маршрутах в основном должны работать автобусы с коробкой автомат. Они должны обслуживаться низкопольными автобусами с ровным полом без ступенек в салоне. А в салоне «Анкая» имеются четыре ступеньки, которые при резком торможении или нештатных ситуациях могут привести к тяжелым увечьям пассажиров. Из этих 300 автобусов большее количество простаивают, а что будет с ними через год-два? Срок службы этих автобусов – семь лет.

Серьезной проблемой автотранспортной отрасли города является отсутствие дипломированных специалистов. Из восьми объектов только на двух предприятиях руководителями являются профессиональные специалисты.

Во второй половине 2020 года через СПК было приобретено 590 автобусов марки «Ютонг», которые закуплены по таким ценам:

а) 11,5 метра – 67 000 000 тенге;

б) 10,5 метра – 54 000 000 тенге.

По моим сведениям, из этих 590 автобусов около 200 единиц простояли почти год. Перевозчикам обработать большое количество новых автобусов очень сложно, тем более что почти у всех отсутствует хорошо оснащенная производственно-техническая база, где должны быть авторемонтная мастерская, цеха (моторный, агрегатный, кузовной, шиномонтажный, электро- и т.д.), а также линии ТО-1 и ТО-2.

По моим сведениям, порядка 460 автобусов «Ютонг» находятся на балансе ТОО «T-Bus», «Радуга транспорт» и «TTK», и они ежедневно выезжают с одной территории.

Контрольный механик просто физически не успеет проверить техническое состояние автобусов перед выездом на линию (460 х 5-10 минут (беру минимальное время – 5 минут) = 2 300 минут). Еще нужно учесть, что водители должны брать путевые листы в диспетчерской и пройти медицинский осмотр в медпункте.

Кстати, 01.04.2011 года по телеканалу «Хабар 24» в рубрике «Тексердiк» был показан сюжет: «Автобусный коллапс в Шымкенте: днем водители – на маршруте, ночью – в очереди на АГЗС», касаемо неудовлетворительной работы городского пассажирского транспорта и некорректной работы электронной системы оплаты за проезд «Толем», где отмечено, что внедренная полгода назад система стала работать с перебоями.

* * *

Итак, слово Байболату БАЙМАХАНБЕТУ, почетному автомобилисту Республики

Казахстан:

«Хочу заметить, что на централизованную диспетчерскую службу (ЦДС) возлагаются следующие функции:

* фиксировать факты нарушения водителем исполнения маршрута;

* фиксировать факты нарушения водителем скоростного режима;

* определять время начала и окончания работы водителя на маршруте;

* фиксировать продолжительность нахождения водителя за рулем;

* обеспечить прямую связь между диспетчерской службой и водителем;

* обеспечить единое голосовое оповещение о текущей и следующей остановке;

* осуществлять контроль работы системы электронного билетирования.

К сожалению, ЦДС фиксирует работу подвижного состава примерно через полчаса после начала работы.

А система электронного билетирования «Толем» должна показывать:

а) сколько пассажиров вошло/вышло в салон автобуса на каждом остановочном пункте;

б) пассажирообмен остановочных пунктов;

в) структуру пассажиропотоков в разрезе предоставляемых льгот по оплате за проезд, то есть сколько проехало пассажиров льготных категорий (дети до семи лет, школьники, студенты, пенсионеры и т.д.);

г) пассажиропоток на перегонах между отдельными остановочными пунктами;

д) суточный объем перевозок пассажиров по маршруту или транспортному коридору.

Водители автобусов, в том числе руководство ГУ «УПТиАД» признают, что до 40% пассажиров ездят без оплаты за проезд и что «Толем» работает некорректно.

В 2020 году ТОО «Астана ЛРТ» выполнило проект «Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта города Шымкента» на сумму 47 000 000 тенге, без НДС.

Исполнитель в рамках данного проекта был обязан произвести подсчет пассажирского потока по всем существующим автобусным маршрутам. Затем по результатам данных подсчетов должны были:

1) разработать маршрутную сеть общественного транспорта Шымкента;

2) рассчитать необходимое количество автобусов на каждом маршруте и в целом по городу;

3) получить такие важные показатели работы маршрута, как:

а) коэффициент сменяемости пассажиров на каждом маршруте;

б) коэффициент наполняемости;

в) коэффициент непрямолинейности.

Как показала практика, на сегодня не были выполнены эти пункты указанного проекта. Разработанная маршрутная сеть общественного транспорта не работает. Напрашивается резонный вопрос: а кто несет ответственность за оплаченные деньги в сумме 47 млн тенге ТОО «Астана ЛРТ»?

По утверждению руководства ГУ «Управление пассажирского транспорта и дорог г. Шымкента» в настоящее время существует 77 маршрутов, и все они являются социально значимыми, то есть убыточными. Из городского бюджета ежегодно выделяются многомиллиардные субсидии по всем 77 маршрутам. У меня, как профессионала, проработавшего более 40 лет в сфере автомобильного транспорта, возникают сомнения, что все 77 маршрутов действительно убыточные. Мне думается, что субсидии по каждому маршруту выделяются с нарушениями, а этому способствовали:

а) неправильно разработанная маршрутная сеть общественного транспорта;

б) неоправданно большой «порожний» пробег, перевозчики не заинтересованы в оптимизации своих расходов (получают субсидии – и все на этом!);

в) городская комиссия по тарифам для определения достоверности предоставленных перевозчиками расчетов на получение субсидий по каждому маршруту немного не дорабатывает, потому что пользуются недостоверными данными (маршрутная сеть нерабочая). «Толем» выдает недостоверные данные. Практика показывает, что при составлении расчетов на получение субсидий, как правило, перевозчики занижают доходную часть и увеличивают расходную;

г) электронная система оплаты за проезд «Толем» работает некорректно, с перебоями.

4 ноября 2023 года я был на приеме у заместителя акима Шымкента Айдына Каримова, где присутствовал руководитель ГУ «ПТиАД» Ролан Ибрагимов.

Я рассказал о плачевном состоянии производственно-технической базы перевозчиков, неработающей маршрутной сети, недостаточной работе ЦДС, перебоях в системе «Толем», неправильной установке бордюров на улицах, об отсутствии табличек с названиями улиц, отсутствии названий остановок и др.

Как эксперт в области городского пассажирского транспорта (ГПТ), я порекомендовал следующее:

* в рамках проекта ГЧП построить центр по техническому обслуживанию ТО-1, ТО-2 и текущему ремонту (ТР), станцию по ремонту газобаллонного оборудования для автобусов марки «Ютонг», которых насчитывается более 600 единиц. Без надлежащего техобслуживания и текущего ремонта «Ютонги» долго эксплуатироваться не будут. Если не принять срочных мер, то через некоторое время «Ютонги» начнут сыпаться, не отработав своих ресурсов;

* нужно произвести подсчет пассажирского потока на всех действующих маршрутах для разработки маршрутной сети общественного транспорта и объективного расчета размера выделяемых субсидий из бюджета города;

* улицы Шымкента не имеют табличек с указанием номера дома, а на многих автобусных остановках отсутствуют названия и ночное освещение».