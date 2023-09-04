Назначен руководитель управления транспорта и автомобильных дорог Шымкента

Ролан Ибрагимов получил должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент.

Ролан Ибрагимов возглавил управление ПТ и АД г. Шымкента. Об этом он сообщил, на своей странице в FB.

Напомним, ранее Ролан Ибрагимов возглавлял возглавлял Управление ПТ и АД Туркестанской области.

Ролан Ибрагимов родился 2 января 1984 года в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность в дорожной сфере с 2006 года и по сегодняшний день.

До нынешнего назначения с апреля 2019 года занимал должность руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.