Шымкентцы возмущены состоянием подъездной дороги к христианскому кладбищу

Разбитая подъездная дорога к христианскому кладбищу в Шымкенте вызывает недовольство горожан. Глубокие ямы, колдобины, проехать здесь непросто. Шымкентцы возмущены — дорога к месту последнего покоя и к одному из ключевых рынков города давно требует ремонта.

«Сколько лет прошло, можно было бы дорогу сделать. Здесь христианское кладбище, дальше скотный рынок, а дорога разбитая», — говорит водитель.

Рядом с кладбищем проходит оживленная трасса. Чтобы вернуться в город, людям приходится перебегать дорогу с интенсивным движением, включая большегрузы. Здесь нет ни пешеходного перехода, ни светофора.

Знак остановки есть, а павильона — нет. В жару ожидание автобуса превращается в мучение: спрятаться от солнца негде. Зимой же люди стоят на морозе и ветру без защиты.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что остановочный павильон появится до конца года.

Бекзат Тынышбеков, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Сначала мы делаем упор на дороги в жилых массивах, где проживает большое количество населения. Но и подъездную дорогу отремонтируем. В следующем году».

А пока — жителям остаётся лишь ждать: на остановке под палящим солнцем и проезжая по выбоинам на пути к кладбищу.