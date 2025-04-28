Пассажиры 23-го маршрута в Шымкенте испытали панику из-за густого дыма

На днях, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из автобуса 23-го городского маршрута в Шымкенте идет густой дым. На кадрах слышны крики напуганных пассажиров.

«Это случилось на маршруте №23. Турбина, обеспечивающая двигатель мощностью, вышла из строя», — директор компании “Shymkent bus” Жаксабай Нуранов подтвердил, что автобус, из которого шел дым, принадлежит их автопарку.

По его словам, дым проник в салон через двигатель, что вызвало панику среди пассажиров. Руководитель уточнил, что причиной стал технический дефект.

— Турбина вышла из строя, из-за чего дым попал в салон. Пожара не было.

Жаксабай Нуранов отметил, что перед выездом каждый автобус проходит обязательную проверку. Автобус маршрута №23 также был осмотрен, однако неисправность возникла уже в пути.

Жаксабай Нуранов, директор компании “Shymkent bus”: «Автобусы проходят проверку на специальных ямах: смотрят болты, тормоза, состояние шин. На момент осмотра дефектов не было обнаружено. Даже сейчас внешне неисправность незаметна, только при внимательном осмотре видно утечку масла. В автопарке насчитывается 300 автобусов, 260 из них ежедневно выходят на линии, остальные — в ремонте или резерве. Подобные случаи происходят редко, примерно один на сто автобусов».

В Шымкенте пассажирские перевозки осуществляют 11 компаний. “Shymkent bus” — крупнейшая из них. В компании признают, что технические неисправности случаются, однако уверяют, что меры пожарной безопасности соблюдаются строго.

По данным городского управления пассажирского транспорта, в Шымкенте работают около тысячи автобусов на 80 маршрутах. Все перевозчики заключили договоры с управлением и обязаны соблюдать требования безопасности.

Сабит Нуржанов, представитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Перед каждым рейсом автобусы проходят технический осмотр. Основное внимание уделяется состоянию шин, исправности тормозной системы и целостности лобовых стекол. Также проверяется санитарное состояние транспорта».

Сабит Нуржанов добавил, что около 50 сотрудников управления регулярно проводят рейды. В среднем за месяц выявляется до ста нарушений: 80% из них связаны с санитарным состоянием, остальные — с техническими неисправностями. Если компания не устраняет выявленные нарушения в течение трёх дней, договор с ней расторгается через суд.