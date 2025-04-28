Пассажиры 23-го маршрута в Шымкенте испытали панику из-за густого дыма

На днях, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из автобуса 23-го городского маршрута в Шымкенте идет густой дым. На кадрах слышны крики напуганных пассажиров.
«Это случилось на маршруте №23. Турбина, обеспечивающая двигатель мощностью, вышла из строя», — директор компании “Shymkent bus” Жаксабай Нуранов подтвердил, что автобус, из которого шел дым, принадлежит их автопарку.
По его словам, дым проник в салон через двигатель, что вызвало панику среди пассажиров. Руководитель уточнил, что причиной стал технический дефект.
— Турбина вышла из строя, из-за чего дым попал в салон. Пожара не было.
Жаксабай Нуранов отметил, что перед выездом каждый автобус проходит обязательную проверку. Автобус маршрута №23 также был осмотрен, однако неисправность возникла уже в пути.
Жаксабай Нуранов, директор компании “Shymkent bus”: «Автобусы проходят проверку на специальных ямах: смотрят болты, тормоза, состояние шин. На момент осмотра дефектов не было обнаружено. Даже сейчас внешне неисправность незаметна, только при внимательном осмотре видно утечку масла. В автопарке насчитывается 300 автобусов, 260 из них ежедневно выходят на линии, остальные — в ремонте или резерве. Подобные случаи происходят редко, примерно один на сто автобусов».
В Шымкенте пассажирские перевозки осуществляют 11 компаний. “Shymkent bus” — крупнейшая из них. В компании признают, что технические неисправности случаются, однако уверяют, что меры пожарной безопасности соблюдаются строго.
По данным городского управления пассажирского транспорта, в Шымкенте работают около тысячи автобусов на 80 маршрутах. Все перевозчики заключили договоры с управлением и обязаны соблюдать требования безопасности.
Сабит Нуржанов, представитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Перед каждым рейсом автобусы проходят технический осмотр. Основное внимание уделяется состоянию шин, исправности тормозной системы и целостности лобовых стекол. Также проверяется санитарное состояние транспорта».