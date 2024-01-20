Стартовало финансирование льготного кредитования посевной кампании 2024 года

Министерство сельского хозяйства принимает меры по обеспечению раннего финансирования весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР) текущего года. Первый транш в рамках бюджетного кредита в размере 15 млрд тенге направлен оператору программы – АО «Аграрная кредитная корпорация».

Важно отметить, что в целом для льготного кредитования ВПиУР в 2024 году предусмотрены бюджетные средства в размере 140 млрд тенге, что позволит обеспечить посев на площади не менее 2 млн гектаров.

Программа предусматривает выдачу займов для конечного заемщика – субъекта АПК по ставке не более 5% годовых в тенге, со сроком кредитования до 1 марта 2025 года (с погашением 50% суммы основного долга и вознаграждения – 1 декабря 2024 года, остальные 50% — до 1 марта 2025 года). Благодаря этому фермеры смогут реализовать урожай до 1 марта следующего года на оптимальных для себя условиях и получить максимальную выгоду. При этом окончательные графики погашения формируются в индивидуальном порядке при заключении договоров займов с фермерами.

Кроме того, для обеспечения широкого охвата при реализации данной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» осуществляет фондирование финансовых институтов. Таким образом, непосредственная выдача льготных займов производится в регионах через банки второго уровня, кредитные товарищества, микрофинансовые организации и региональные инвестиционные центры.

Чтобы посевная кампания состоялась в оптимальные агротехнические сроки, прием заявок на финансирование от субъектов АПК начался уже в декабре 2023 года. На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 458 единиц на общую сумму финансирования порядка 20,3 млрд тенге. Из них одобрили более 200 заявок на 9,4 млрд тенге. Напомним, по итогам 2023 года прокредитованы 3 796 сельхозтовапроизводителей с охватом посевных площадей 3,5 млн га.

Также продолжаются мероприятия по нивелированию последствий неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственного сезона прошлого года путем представления пролонгации займов фермеров. На 19 января 2024 года в АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию от 1 145 СХПТ на сумму 51,2 млрд тенге, из которых одобрена к пролонгации 1 061 заявка на 46,1 млрд тенге. Еще порядка 84 заявок на сумму 5,1 млрд тенге находятся на рассмотрении.

Помимо этого, ранее Минсельхоз внес изменения в условия субсидирования ставок вознаграждения, которые позволяют увеличить срок представления отсрочки по выплате ставки вознаграждения и (или) погашению основного долга с 10 месяцев до 24 месяцев в связи с наступлением ухудшающих обстоятельств для заемщика. Соответствующие правки вступили в силу 15 января текущего года.

В рамках мер по пролонгации и льготной программы по кредитованию весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала» проведена реструктуризация бюджетного кредита, которая позволила осуществить пролонгацию займов 2023 года участникам программы без применения штрафных санкций.