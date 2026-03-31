На посевную-2026 уже направили 334 млрд тенге

В стране продолжается реализация программы финансирования весенне-полевых работ сезона 2026 года. Приём заявок стартовал 1 октября 2025 года во исполнение поручения главы государства по обеспечению своевременного и качественного проведения посевной кампании.

Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых.

На сегодняшний день сформирован пул из 3963 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 556 млрд тенге. Уже профинансировано 3287 заявок на сумму 334 млрд тенге, что позволило охватить более 4 млн гектаров посевных площадей.

Параллельно действует механизм гарантирования займов через фонд развития предпринимательства «Даму», который позволяет покрыть гарантией до 85% суммы кредита. В настоящее время выдано 753 гарантии на сумму займов 148 млрд тенге.

Ранний старт финансирования позволяет аграриям заранее подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов по более выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельскохозяйственной техники и формирование необходимого запаса семян.

Льготное финансирование доступно как для подготовки и проведения весенне-полевых работ, так и для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат. Средства предоставляются через филиальную сеть аграрная кредитная корпорация и партнёрские финансовые институты по всей стране, включая банки второго уровня, социально-предпринимательские корпорации, кредитные товарищества, региональные инвестиционные центры и микрофинансовые организации.