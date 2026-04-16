В Мактаарале началась посевная кампания

В Мактааральском районе началась кампания по посеву хлопка. Это один из основных продуктов сельского хозяйства этого района. На сегодня хлопковые семена уже посеяны на площади почти полторы тысячи гектар.

Эти поля полностью подготовлены к посеву хлопка. Здесь же, ведётся внедрение передовых агротехнологий. Крестьянское хозяйство «Калдан», расположенное в сельском округе имени А. Калыбекова, применяет метод двойных борозд.

Асылхан Касымбеков, руководитель крестьянского хозяйства: «В этом году решил засеять хлопок на площади 40 гектаров новым способом. По данной технологии расстояние между двойными бороздами составляет 6 сантиметров, а междурядье — 90 сантиметров. Планируем повысить урожайность хлопка в два раза, с 34 центнеров до 70. Этот метод позволяет более эффективно использовать поливную воду и удобрения».

В Мактааральском районе насчитывается более 60 тысяч гектар посевных площадей. Треть уже уже пробороновано, еще на 14 тысячах гектар проведена предпосевная обработка. Помимо хлопка, аграрии высаживают и другие культуры.

Данабек Абылатаев, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства: «На 571 гектаре уже посеяна капуста, на 640 гектар — зернобобовые культуры, почти на 5 тысячах гектар — бахчевые. В этом году для хозяйств района выделено 3 тысяча 340 тонн льготного ГСМ и 22 тысячи тонн удобрений».

Весенние полевые работы в Мактааральском районе проводятся в соответствии с установленными агротехническими требованиями и направлены на увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции.