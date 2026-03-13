Кредиты под 6% помогут развивать животноводство в Казахстане

По поручению главы государства министерство сельского хозяйства Казахстана разработало комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, направленный на увеличение поголовья скота, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала продукции.

В рамках плана запущена новая программа льготного кредитования под 6% годовых.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, кредиты будут предоставляться с гибкими сроками через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.

«Финансирование предназначено для приобретения поголовья животных и развития откормочных площадок. Мы ожидаем, что это станет важным инструментом поддержки аграриев и придаст импульс развитию животноводства в стране», — подчеркнули в МСХ РК.