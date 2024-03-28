Шымкентский драмтеатр представит Казахстан на международном конкурсе

Состав шымкентского русского драматического театра, представит Казахстан на международном фестивале в Санкт-Питербурге.

На сцене театра Балтийский дом в Питере, наши актеры представят спектакль «Пиковая Дама». За звание лучшего состава будут бороться театры из разных стран мира. Фестиваль «Встречи в России» продлится несколько дней, а завершится 7 апреля.

«Мы отправили на конкурсный отбор в Санкт-Питербург и нас взяли, мы единственный театр из Казахстана взяли с этим спектаклем, на фестиваль «Встречи в России», который будет проходить с 6 по 10 апреля. Мы там показываем «Пиковую даму»», — говорит Игорь Вербицкий, директор русского драматического театра г. Шымкента

Стоит отметить, постановка этого спектакля заняла несколько месяцев, а режиссером стал Алексей Шемес.