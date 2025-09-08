Премьера с московским акцентом: чем удивил шымкентский театр?

В русском драматическом театре аншлаг. Сотни жителей города собрались после летнего перерыва, чтобы увидеть премьеру и стать свидетелями новой истории.

К открытию XCVI театрального сезона труппа театра подготовила премьеру — спектакль «Маскарад» в постановке московского режиссера театральной школы ГИТИС- Ильяса Гирфанова. По его словам, выбор пал на редкую для сцены пьесу, темы которой остаются актуальными и сегодня, а сама работа получилась с особым московским флером.

Ильяс Гирфанов, режиссер-постановщик ГИТИС, г. Москва: «Спектакль о том, что человек может довести себя до какой-то крайности ради чего-то. Учит тому, что нельзя этого делать вне зависимости от того, чем мотивирован этот поступок, любовью или ненавистью. Это интересный материал, который довольно редко ставят. В пьесе поднимается несколько тем — это и любовь, и ненависть, и лицемерие. На сегодняшний день эти темы очень актуальны».

Главную роль исполняет актер театра Никита Аусвакс. Его герой — игрок Арбенин по натуре, разбогатевший на картах и заключивший „союз с добродетелью“. Сам артист отмечает, схожести с персонажем не имеет, более того играет героя, который старше его в разы. Но именно в этом и заключается интерес роли — уметь играть не самого себя, отмечает он.

Никита Аусвакс, актер театра: «Сама роль, да и в целом пьеса, интересна тем, что люди не говорят своевременно. В ходе сюжетных поворотов выясняется то, что Нина не изменяла Орбенину. Да, это можно было сказать и в самом начале пьесы, но, почему-то, так не произошло. Говоря об ее актуальности, в пьесе поднимаются темы азарта, как он убивает жизнь и лицемерие. Если говорить вовремя и своевременно, ничего бы не было».

Подводя итоги 95-го театрального сезона, директор театра Игорь Вербицкий отмечает — удалось реализовать все планы. Это 7 премьерных спектаклей, традиционные новогодние утренники, рождественские встречи и вечер памяти Высоцкого. Главным событием стал показ „Дяди Вани“ на фестивале «Мелихово», прошедшем в Санкт-Петербурге. А новый сезон, по словам директора, обещает стать не менее насыщенным на события.

Игорь Вербицкий, директор театра, заслуженный деятель РК: «В ноябре хотим поставить еще один премьерный спектакль, комедию. Это будет Рэй Куни «Клинический случай». Ну, а дальше традиционно: новогодние утренники для деток, «Рождественские встречи 2026», вечер памяти В.С. Высоцкого. Более того, мы подали заявку на участие в фестивале «Подмосковные вечера» со спектаклем «Дядя Ваня». Очень хотим туда попасть, надеюсь, мы там тоже окажемся».

Премьерный показ стал ярким началом нового театрального сезона. Для зрителей это возможность снова быть рядом с любимыми артистами и открывать вместе новые истории