Театр – в стартовом режиме

Русский драматический театр Шымкента сейчас находится в режиме ожидания: совсем скоро состоится открытие нового 96-го театрального сезона.

Цифра впечатляющая. Не так уж много у нас учреждений культурно-просветительского направления, которые пережили бы все политические и социальные катаклизмы, сумев при этом уцелеть и развиваться дальше. Даже старейший театр имени Лермонтова в Алматы на четыре года младше нашего.

Разговор с директором театра, заслуженным деятелем Республики Казахстан Игорем Вербицким прошел в несколько ностальгическом ретроспективном ключе. Это было вполне оправдано: за плечами театра – 95 лет полноценной и полнокровной жизни, Игорь Владимирович уже четверть века занимает в нем солидные и ответственные должности – от художественного руководителя и главного режиссера театра до директора большого и хлопотного предприятия.

Начинал свою карьеру рядовым актером, работал со множеством разных театральных режиссеров, радовался взлетам и успехам, переживал неудачи и падения… Словом, никто лучше него не мог бы провести меня по сложному маршруту театрального бытия с околовековой историей существования.

Театральные будни

Но начнем с сегодняшнего дня. 1 августа театральный коллектив вышел из отпуска и сразу кинулся в гущу городских событий, которых в последнем месяце лета было хоть отбавляй.

10 августа Шымкент отмечал 180-летие великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. 15 августа – 95-летие короля казахского вальса Шамши Калдаякова. Разумеется, ни одно из этих значимых мероприятий всеказахстанского масштаба театр пропустить решительно не мог! А 30 августа великий государственный праздник – 30-летие Конституции Республики Казахстан. И на разных городских площадках идет что-то вроде праздничного марафона, в котором театр по определению – самое профессиональное и зрелищное звено.

Кроме того, театр никогда не гнушается спускаться с высоких театральных подмостков и радовать своим искусством неискушенную, но самую благодарную аудиторию.

Артисты театра давно уже стали желанными гостями в детских садах города. Дети всегда с нетерпением ждут великолепных добрых сказок, к созданию которых театр относится не менее, а порой даже более серьезно, чем к спектаклям для взрослого зрителя. Дети – чуткая публика, интуитивно чувствующая любой неискренний посыл…

Предстоящий сезон, по прогнозам директора, должен пойти по традиционной колее, накатанной десятилетиями творческой работы. Конечно же, будет еще одна премьера, традиционно приуроченная к Женскому дню. Никуда не денутся всем полюбившиеся «Рождественские встречи», «Вечера памяти Владимира Высоцкого», новогодние утренники для детей. Все так же неизменно – по пятницам, субботам, воскресеньям – горожане в семь вечера смогут увидеть спектакли из обширного «взрослого» репертуара. Детей же по воскресеньям в 11 часов ждет очередное сказочное представление.

Я спросила ради интереса: а не появится ли в репертуаре театра что-нибудь экстраординарное, революционное, сногсшибательное? Игорь Владимирович успокоил. Ничего шокирующего мы не увидим. На этой сцене никто и никогда не проскачет «в чем мать родила», не будет браниться нецензурными словами, не станет совершать непристойностей. Театр не будет прибегать к дешевым методам воздействия на публику через низменные плотские инстинкты. Это их категорически незыблемое кредо.

Но наряду со всеми повседневными хлопотами театр не забывал о главном – о первой премьере в грядущем сезоне. Весь август шли непрерывные репетиции премьерного спектакля «Маскарад» по классической драме Михаила Юрьевича Лермонтова в постановке выпускников московского ГИТИСа: режиссера Ильяса Гирфанова, художника Алины Варламовой и художника по свету Александра Краснодеда. Это не первый опыт совместного сотрудничества с российским Государственным институтом театрального искусства в рамках поддержки русских театров за рубежом. Польза от этого взаимовыгодная: наши актеры учатся работать с режиссерами любого уровня, справляться с задачами любой сложности, а приезжие режиссеры нарабатывают опыт театрального «дирижирования» любым незнакомым актерским коллективом.

Волнуется ли директор за сезонный дебют? Да, как всегда, волнуется. Это может быть феерический успех, как в случае с премьерой «Пиковой дамы», а может быть иначе. Игорь Вербицкий трезво смотрит на такие вещи, как на равнодушно-сдержанный зрительский отклик на тот или иной спектакль. Ведь успех – величина непостоянная, надо быть готовым к любым возможным неожиданностям. Во всяком случае, обращение к лермонтовской драматургии (к тому же первый раз!) даст новый опыт и незабываемые впечатления. «Маскарад» явится зрителю 5, 6, 7 сентября в 19:00. Мы ждем его с нетерпением и предвкушением праздника.

О прошлом – с любовью и благодарностью

Переговорив о делах насущных, я приступила к разговору о прошлом. Не так уж часто удается услышать из первых уст воспоминания здравствующего свидетеля прошлой жизни театра во всей ее неравномерной динамике.

«Если рассматривать театр как живой развивающийся организм, – предположила я, – то у него должны быть и свои детские болезни становления, и подростковые «критические дни», и радостные признаки выздоровления. Не припомнит ли Игорь Владимирович самые удачные и самые мрачные периоды в жизни театра? С чем они были связаны? Хотя бы для того, чтобы «на контрасте» определить его нынешнее состояние здоровья и услышать благоприятный прогноз…

«Конечно же, театр не может существовать сам по себе. Он чутко реагирует на все явления жизни, на все социальные, политические, экономические перемены в обществе, – рассказал Игорь Владимирович. – Поэтому самая черная полоса в жизни театра пришлась на 90-е перестроечные годы, когда все рушилось буквально на глазах. Я не знаю, что там было на стадии становления театра: он открылся в 1929 году, и меня, понятно, там не было, но могу рассказать о том, чему лично был свидетелем.

Представьте: в те времена у нас на втором этаже было открыто казино, и разгоряченная публика, извините, спускалась справлять нужду прямо на наши декорации. Большего кощунства трудно себе представить. Впрочем, так было не только у нас, но и в других театрах республики. Даже в столичном театре имени Лермонтова в Алматы на первом этаже разместили мебельный салон. Но там хотя бы мебель новая, а у нас над головой шумел разнузданный вертеп со всеми вытекающими последствиями в виде пьяных разборок и грязного сквернословия… Были времена, когда в середине пьесы нам «отрубали» свет, и тогда мы заканчивали спектакль при подсветке фонариками из зрительного зала. Это были тяжелейшие времена для театра, но тогда мы получили такую прочную закалку, что теперь нам ничего не страшно и любые задачи по плечу».

Благополучие театра в разные времена немало зависело от личности директора, режиссера, от мнения так называемого худсовета, который оценивал новый спектакль на предмет идеологической лояльности. Спектакль могли закрыть, если он, по мнению комиссии, в чем-то не соответствовал партийным канонам. Так, например, было с пьесой «Прищучил», которую поставил очень сильный самобытный режиссер Султан Абдиев. На художественном совете, от вердикта которого зависела судьба спектакля, разразилась ярая эмоциональная дискуссия с обвинительным уклоном. Режиссера обвиняли в поклепе на советских педагогов, в искажении школьной действительности и тому подобных грехах. Может, этот спектакль еще долго был бы под запретом, если бы не начавшаяся горбачевская перестройка с ее демократизацией и гласностью.

Никто тогда и предвидеть не мог, что за перестройкой последует разруха. Тем не менее идеологические путы были ослаблены, что привело в театр талантливых людей с прогрессивными взглядами на жизнь и искусство. На этой волне в наш театр пришел такой яркий режиссер, как Олег Александрович Белинский, с которого, собственно, и началась та светлая полоса в жизни театра, о которой горожане помнят до сих пор. Его нашумевший спектакль «Люди и Мыши» по произведению Джона Стейнбека тогда буквально всколыхнул обычно тихий непассионарный Чимкент…

Игорь Вербицкий пришел в театр в 1980 году, когда никакими реформами там и не пахло. Театр находился в состоянии ровной стагнации. Но ему посчастливилось увидеть в работе таких крупных мастеров старой школы, как Василий Ломакин, Ирина Болотова, Любовь Неволина, Александр Радин, Валентина Орлова, так что ему было на кого равняться.

А в 2000 году, когда экономическая ситуация в стране слегка «устаканилась», его пригласили на должность главного режиссера театра. Но после бурных перестроечных катаклизмов работу надо было начинать практически с нуля. За это время труппа заметно поредела: многие актеры ушли в большую и малую коммерцию, чтобы обеспечить себе гарантированный кусок хлеба. Та же картина сложилась и с хорошими режиссерами. Султан Абдиев уехал в Екатеринбург, Олег Белинский покинул театр после принципиального расхождения с начальством. Вся режиссерская нагрузка тяжелой ношей пала на плечи самого Вербицкого, а нести такой груз в одиночку никому не по силам.

Но выход постепенно нашелся. Все получилось как-то само собой. Сначала по дружбе он уговорил поставить пьесу уехавшего Султана Абдиева, благо он часто навещал Шымкент по семейным обстоятельствам. Потом нашелся и Олег Белинский. Вернее, он сам чудесным образом нашел наш театр на гастролях по городам России. Вот и его Вербицкий подтянул к режиссерской работе, в результате которой в репертуаре театра появились настоящие сценические шедевры. Стал периодически ставить спектакли и Алексей Мельников, тоже бывший режиссер нашего театра. В общем, Игорь Владимирович потихоньку стал подтягивать старую гвардию, которая была ему близка по духу и мировоззрению.

Лет десять назад в ареале театра появился Алексей Шемес, ставший не только приезжим сотрудником, а настоящим другом и единомышленником. Кстати, именно он в этом сезоне берется поставить второй премьерный спектакль, который пребывает на стадии обсуждения. Но за это директор спокоен: у Шемеса провалов не бывает.

Сейчас театр живет в режиме устойчивой стабильности. Спокойно и ритмично работает дома, но не упускает возможности показать себя и на стороне. Вот сейчас, допустим, идут переговоры с Ташкентом о взаимном соседском сотрудничестве.

А еще директор уже подал заявку на участие в международном театральном фестивале «Подмосковные вечера». Хотят показать там чеховского «Дядю Ваню». Так что дай им Бог всяческих успехов и стойкого многолетнего благополучия!

Елена Летягина