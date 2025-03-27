Закулисье большого праздника: как театр отмечает свой день

Еще когда-то Станиславский говорил: «Театр прельщает тем, что он гораздо реальнее жизни». И, возможно, в этом его магия — здесь каждая эмоция острее, а каждое слово значимее.

В театре важен каждый — от исполнителя главной партии до гримера, создающего образ. Здесь, в Русском драматическом театре, это понимают как никто другой. Сегодня для них особенный день — день, когда они празднуют своё призвание.

В этом году Русский драматический театр отмечает свой профессиональный праздник с размахом. На сцене – танцы, призы, поздравления от юных актеров театральной студии «Балаганчик» и, конечно же, бурные аплодисменты.

Для директора театра Игоря Вербицкого этот день не просто дата в календаре, а часть его жизни. Четыре десятилетия на сцене научили его многому, но одно остается неизменным — волнение перед этим праздником. Он признается: ждет его с тем же трепетом, что и премьеру, а порой даже больше, чем собственный день рождения.

Игорь Вербицкий, директор, заслуженный деятель РК: «День театра — это, конечно же, мой профессиональный праздник, который сейчас для меня покруче чем день рождения или Новый год. Это мой любимый праздник. Мы его всегда празднуем с театром. Очень много было награждений. Это всегда радует. Поэтому, могу сказать, что всегда с большой любовью и трепетом отношусь к этому празднику».

Но театр — это не только актеры и сцена. За кулисами кипит своя магия, без которой спектакль просто невозможен. Декорации создают ту самую атмосферу, переносят зрителя в другой мир, заставляют поверить в чудо. Художник театра Римма Вайсман знает: каждый спектакль — это новая история, и без ее работы она бы осталась недосказанной.

Римма Вайсман, художник театра: «Постановочный процесс — достаточно занятная вещь. Все начинается с проработки эскизов и составления плана работы. Мы всегда обговариваем нашу работу с руководством. Вообще, у нас в театре отличные техники. Они всегда прислушиваются к нам, с душой относятся ко всем спектаклям и без них мы бы никогда не справились. У нас достаточно хороший штат художников, швей, монтировщиков, бутафоров. Они все настоящие мастера своего дела. Мы продумываем декорации так, что бы они соответствовали не только внешнему виду, но и функционалу. В основном на изготовление декораций уходит месяц-полтора. Все зависит от сложности».

Но даже в свой праздник театр не замирает. Пока на сцене звучат поздравления, за кулисами уже кипит работа — актеры репетируют, художники доделывают декорации, а режиссеры выстраивают мизансцены. Ведь впереди новые премьеры, новые истории, которые снова будут удивлять, вдохновлять и дарить зрителям незабываемые эмоции.