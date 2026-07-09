Театральная пауза перед новым сезоном

Недавно русский драматический театр Шымкента ушел в очередной отпуск. Ушел красиво, попрощавшись со зрителем яркой премьерной комедией «Восемь любящих женщин» по пьесе Роберта Тома, завершив 97-й театральный сезон.

Вообще-то, театры так долго не живут. Такое долголетие можно объяснить несколькими причинами. Либо у нашего театра здоровый организм с крепким профессиональным иммунитетом к вызовам современности. Либо он обитает в благоприятной и доброжелательной среде, способствующей стойкости и саморазвитию. Возможно, и то, и другое вместе. Во всяком случае, сейчас он не проявляет никаких симптомов дряхлости или постепенного увядания. И прошедший сезон — тому пример.

События сезонного календаря

О прошедшем сезоне я попросила рассказать директора театра Игоря Вербицкого: удался он или нет? Что выполнено, а что не успели? Не стоит думать, что руководитель по умолчанию не может быть объективным в оценке работы вверенного ему коллектива. Игорь Владимирович не раз давал трезвые комментарии к не совсем удавшимся спектаклям и актерским ролям… На этот раз директор сказал: «Все сделано по максимуму».

«Каждый год мы планируем давать восемь премьер — и для детей, и для взрослых вместе. Но если раньше чаще всего преобладал детский репертуар, то в этом сезоне мы поставили четыре серьезных спектакля для взрослой публики. Начали с пьесы «Маскарад» по известной драме Михаила Юрьевича Лермонтова в постановке выпускников ГИТИСа, что стало уже хорошей и перспективной традицией. За последние годы мы совместно с ними сделали спектакли «Пиковая дама», «Принцесса Турандот» и вот теперь лермонтовский «Маскарад». Считаю этот спектакль большой творческой удачей, впрочем, не только я. Эту работу в апреле прошлого года мы показали в Астане и Кокшетау в рамках недельного гастрольного турне и получили восторженные отклики зрителей, коллег, прессы.

Перед Новым годом мы как-то умудрились выдать горожанам еще одну премьеру — комедию «Клинический случай». Она органично вписалась в предпраздничное настроение своей веселой и легкой подачей. А потом, как всегда, показали детям новогоднюю сказку, провели детские утренники. Параллельно наши актеры радовали новогодними представлениями ребят из детских садов и школ города. К новогодним мероприятиям мы относимся трепетно и ответственно, это одна из наших устоявшихся традиций еще с советских времен».

Кстати, о традициях. За новогодними праздниками последовали знаменитые «Рождественские встречи», которые стали визитной карточкой нашего театра. И эта традиция взяла свое начало более четверти века назад.

Еще одна традиция — «Вечера памяти Владимира Высоцкого». Эти мероприятия уже давно вышли из рамок местечковых событий, эдаких междусобойчиков одноразового масштаба, а превратились в настоящие гала-концерты, в которых участвовать за честь считают лучшие творческие силы города: актеры, музыканты, вокалисты, чтецы. Вот и в этот раз вечер памяти получился ярким и ностальгически пронзительным.

Интересно, что когда-то и «Рождественские встречи» и «Вечера памяти Высоцкого» проходили в театре день в день положенной даты по календарю. То есть 7 января на Рождество и 25 января — в день рождения любимого кумира. Но, как говорится, под давлением общественности эти концерты уже раздвинули временные рамки и проводятся два-три дня подряд. А все благодаря повышенной потребности в таких теплых и душевных встречах в наши напряженные «зацифрованные» времена.

Прошло еще одно мероприятие, которое, пожалуй, тоже выльется в устойчивую театральную традицию. Это «Вечер памяти Сергея Есенина» под названием «Не жалею, не зову, не плачу», подготовленный совместно с городским славянским этнокультурным объединением. Вечер в чем-то был схож с вечерами памяти Высоцкого, но режиссирован иначе. Кроме чтения любимых есенинских стихов, исполнения известных песен на его стихи, актеры показывали театрализованные сценки, сюжет которых был взят из реальной жизни поэта. Например, можно было увидеть знаменитый антагонистический диспут между имажинистом Есениным и футуристом Маяковским, что тоже было на самом деле.

Присутствовал на сцене и сам Сергей Александрович, которого удачно сыграл актер Рахим Кенжаев. Кстати, ему и принадлежала идея есенинского вечера, с которой Рахим пришел к Игорю Вербицкому, а тот всесторонне его поддержал.

А потом была премьера «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Обращаться к творчеству такого автора — это сама по себе определенная дерзость. А наш театр об этом мечтал уже давно, чувствуя, что Булгаков ему по силам. Дело было в выборе драматургического материала. Конечно, если бы замахнулись на такие проверенные временем шедевры, как «Мастер и Маргарита» или «Собачье сердце», то кассовые сборы и аншлаг были бы обеспечены однозначно и бесповоротно. Но режиссер Алексей Шемес, давний соратник и единомышленник нашего театра, выбрал пьесу «Бег» с его трагическими коллизиями времен гражданской войны, почти неизвестную молодому поколению.

«Этот выбор тоже был довольно трудным, — вспоминает Игорь Владимирович. — Играть после Дворжецкого, Ульянова, Евстигнеева, как в известном фильме, это же какую смелость надо иметь?! Но Алексей был уверен, что спектакль должен получиться, правда, с оговоркой: в роли Хлудова мне нужен ты.

Я поначалу сомневался, так как давно не выходил на сцену, да и директорская административная работа, знаете ли, плохо сочетается с актерской игрой. Когда ты на сцене входишь в образ, а у тебя за спиной стоит очередь с бумагами на подпись… Но я очень ценю Алексея как режиссера, поэтому согласился, а теперь эта роль стала одной из самых любимых в моем актерском багаже…»

Спектакль действительно получился! И директор Вербицкий в роли генерала Хлудова был так органично убедителен, что, казалось, он ни на минуту не расставался со сценой. И актерский ансамбль подобрался блестящий. И сценография была на высоте. Да и пьеса Михаила Булгакова, которая сюжетно отсылает нас к мятежным временам гражданского противостояния, была так мастерски скомпонована и преподнесена, что зритель не скучал, а полностью включался в далекую историческую действительность, остро откликался и сопереживал.

А завершала сезон премьера «Восемь любящих женщин» в режиссуре художественного руководителя театра Анатолия Петриченко. Это легкая искрометная комедия, в которой вполне детективная история сочетается с тонким ненавязчивым юмором. В ней показано несколько психологически разнообразных женских характеров. И актрисы нашего театра развернулись здесь во всей своей неповторимой красоте и самобытности.

Вот на такой мажорно-феерической ноте, собственно, и завершился театральный сезон, и наша беседа тоже приближалась к завершению… Но я не могла не вызвать Игоря Вербицкого на вроде бы праздный, так сказать, общекультурный разговор, на который заслуженный деятель РК всегда идет охотно и с удовольствием.

Театру быть или не быть?

На этот раз я подняла такой вопрос: вот сейчас пишут, что театр как вид искусства переживает глубокий кризис идентичности, вызванный повальной цифровизацией, сменой поколений и поиском баланса между коммерческим успехом и классической традицией. Разве это не угроза существованию театра как такового, если живая природа театрального действа вступает в непримиримый конфликт с наступившим тотальным «онлайном»?

В ответ Игорь Вербицкий натурально рассмеялся: «Сколько себя помню, — сказал он, — всегда поднималась эта тема: мол, театр стоит на грани и скоро умрет, его начисто вытеснят кино и телевидение… А прошло уже несколько десятилетий, а театр все никак не почит в Бозе. Да, театр старается идти в ногу со временем, он тоже меняется, приспосабливается к современным интересам зрителей, но его живая суть остается нерушимой и незыблемой. И знаете, что меня всегда радует? На наши спектакли приходит много молодежи, которая сейчас, как говорят, обладает исключительно клиповым мышлением и не способна переварить хоть какую-то серьезную философскую мысль. Но, видимо, «переевшись» виртуальной реальностью, им просто уже необходимо прямое доверительное общение, которое никакое мертвое и вымороченное искусство не может дать живой человеческой душе.

Конечно, нам не дано предугадать, каким театр будет в будущем. Может, он выйдет на улицы и площади, как когда-то, в раннюю эпоху своего становления. Может, даже трансформируется до неузнаваемости. Но исконная природа театра извечна и созвучна человеческой натуре. Как говорил Шекспир, весь мир — театр, а люди в нем — актеры! Так что, перефразируя известное выражение, скажу: «Театр жил, театр живет, театр будет жить!»

В общем, несмотря на досужие разговоры и мрачные прогнозы, русский драматический театр Шымкента чувствует себя вполне комфортно и уверено. Помимо регулярной репертуарной плодовитости, он, как упомянуто, с успехом выезжает на гастроли.

Вот недавно он принимал онлайн-участие в XIV международном фестивале «Золотая провинция» в Пензе со спектаклем «Маскарад» и получил ну о-о-очень хорошие отзывы и критику. У них постоянно проводитсястажировка молодых специалистов, что называется повышением квалификации. Театр востребован на всех общегородских мероприятиях любой значимости и любого масштаба. Театр незаменим!

И в заключение, которое будет не пафосным, а насущным. У нас в городе не так уж развит благородный институт меценатства. У нас нет, например, таких невероятных благодетелей, как, допустим, Савва Тимофеевич Морозов, который в свое время почти полностью содержал легендарный МХТ.

Но у нашего театра тоже есть щедрые друзья и поклонники, немного приземленно именуемые спонсорами. Их нельзя не упомянуть. Театр искренне благодарит всех, кто оказывал поддержку на протяжении всего театрального сезона: коллектив авиакомпании SCAT и лично президента Владимира Ивановича Денисова; компанию «Спектр» и его руководителей Владимира и Дмитрия Бысовых, а также командование воинской части Национальной гвардии 6506

г. Шымкента. А также все СМИ, которые оказывали немаловажную информационную поддержку: газеты «РАБАТ», «Южный Казахстан», «Панорама Шымкента», «Казахстанская правда» и телеканал OTYRAR.

Всем спонсорам — благодарность и почтение! А театру — долгой жизни и благоденствия!

Мы не прощаемся, а с нетерпением ждем нового сезона.

Елена Летягина