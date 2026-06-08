Загадочная история на сцене театра

На сцену герои постановки выбегают прямо из зала, а декорации расположены так, что можно дотянуться рукой. В русском драматическом театре готовятся к большой премьере которая состоится в эти выходные.

Зрителям представят знаменитую на весь мир историю «Восемь любящих женщин». Неожиданные сюжетные повороты, яркие характеры героинь и атмосфера загадки по мнению режиссера- постановщика Анатолия Петриченко заставят пришедших до самого финала строить собственные версии происходящего.

«В таких ситуациях люди проявляют себя по-настоящему: кто-то сам снимает маску, а с кого-то она спадает. Конечно, этот спектакль — о лицемерии, эгоизме, о стремлении взять для себя больше, чем отдать другим. Именно об этом наша постановка»,- говорит режиссер-постановщик русского драматического театра г.Шымкента Анатолий Петриченко.

Особое внимание в спектакле уделено актерской игре и раскрытию внутренних переживаний персонажей. Актриса театра Галина Петриченко, признается, что провела собственное детективное расследование типажа и характера своей героини. Каждая из восьми предстает перед зрителем со своей историей, мечтами и секретами, которые постепенно становятся частью большой истории.

«Дорогие зрители приходите! Женский коллектив -это всегда очень интересно! В какую бы ситуацию они не попадали, интересно наблюдать за ними, как они отреагируют на то или иное- другое событие, и как они отнесутся к друг другу»,— с улыбкой говорит актриса русского драматического театра г. Шымкента Галина Петриченко.

Сейчас творческая команда завершает последние приготовления, а репетиции длятся с самого утра и до позднего вечера. Прорабатываются все детали, костюмы, музыкальное оформление и сценические решения.

«Во-первых, потому что это женская история. У нас очень редко появляются постановки, в которых на сцене задействованы исключительно женщины. Это история о женщинах, о судьбе каждой героини и особенностях её характера»,— говорит актриса русского драматического театра г. Шымкента Изабелла Рахимова.

Уже в эти выходные ценители театрального искусства могут оценить новую постановку. и погрузиться в захватывающую историю, которая до самого финала будет держать в напряжении.