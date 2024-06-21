450 тысяч за клевету в соцсети выплатит жительница Туркестанской области

В Тюлькубасском районе вынесли приговор активной пользовательнице Fаcebook.

Женщина на своей странице в «Fаcebook» опубликовала пост, в котором написала, что директор районной средней школы занимается коррупцией и не должна работать на этой должности. Директор школы заявила что информация не соответствует действительности и наносит вред ее чести и достоинству. И подала на пользовательницу в суд.

«На судебном заседании правонарушитель свою вину признала и попросила прощения. Постановлением суда она признана н виновной и ей наложено наказание в виде административного штрафа в размере 465 192 тенге. Суд приняв во внимание беременность правонарушителя и тот факт, что правонарушитель выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%», — рассказали в Тюлькубасском районном суде.