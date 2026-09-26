Блогеры получили до 17 суток ареста за прямой эфир в Шымкенте

В Шымкенте четверых блогеров привлекли к административной ответственности после прямого эфира в TikTok, во время которого звучала нецензурная брань.

Как сообщили в полиции, нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей.

По данным ведомства, участники трансляции находились в арендованной квартире в Шымкенте и во время эфира нарушали общественный порядок.

Среди участников эфира были блогеры, известные в соцсетях под никнеймами «Белый тигр» и «Сампо», а также ещё двое молодых людей. Возраст участников — от 22 до 31 года.

Всех четверых привлекли к административной ответственности. По решению суда «Белый тигр» получил 17 суток административного ареста, «Сампо» — 5 суток. Ещё двум участникам назначили 7 и 5 суток ареста.

В полиции сообщили, что продолжают мониторинг социальных сетей и дают правовую оценку случаям публичного противоправного поведения.