В Шымкент прибыли 40 иностранных журналистов

В Шымкенте проходит международный пресс-тур с участием зарубежных журналистов и блогеров. Гостей знакомят с историей города, казахскими традициями, национальной кухней и культурным наследием южного региона.

Одним из участников пресс-тура стал 24-летний журналист из Турции Энес Шахин. Он впервые приехал в Казахстан и планирует подготовить материал об истории и культуре страны.

Особый интерес журналиста вызывает кочевая культура. В Шымкенте он познакомился с традиционным устройством казахской юрты, значением её элементов и национальных орнаментов.

По словам Энеса Шахина, он хочет рассказать турецкой аудитории о казахских традициях и показать их историческую связь с культурой предков.

«Это мой первый приезд в Казахстан и Шымкент. Меня как человека и журналиста очень интересуют жизнь и история кочевников. Хочу рассказать жителям Турции об элементах казахской юрты, национальных орнаментах и их связи с историей наших предков», — рассказал журналист.

Во время пресс-тура зарубежным гостям представили исторические места Шымкента и южного региона, рассказали о прошлом казахского народа и его культурном наследии. Участники также познакомились с национальным искусством и попробовали свои силы в стрельбе из лука.

Международный пресс-тур проводится в Шымкенте уже в четвёртый раз. В программу нынешней поездки также включено посещение футбольного матча с участием местного клуба «Ордабасы».

Организаторы рассчитывают, что публикации зарубежных журналистов и блогеров помогут познакомить иностранную аудиторию с достопримечательностями, историей и туристическими возможностями Шымкента.