Новые транспортные решения для жителей Шымкента

В Шымкенте в настоящее время активно ведутся дорожные работы. Поскольку Шымкент лидирует в стране по увеличению количества автомобилей, в последние годы приоритет был отдан именно дорожному строительству.

В результате выполненных в 2023 году работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 71,2%.

Сегодня в городе реализуется ряд крупных и важных проектов, направленных на снижение пробок и создание благоприятных условий для автомобилистов.

В частности, недавно была введена в эксплуатацию развязка на пересечении проспекта Д. Кунаева и улицы Т. Рыскулова.

Этот проект стал важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры города и значительно сократил время в пути для водителей.

В прошлом году также завершилось строительство трёхуровневой развязки на пересечении улиц Байдибек би и Аргынбекова.

Движение по ней было открыто во всех направлениях, что значительно улучшило транспортное сообщение в этом районе.

По плану развязка имеет три уровня: на нижнем уровне расположена улица Аргынбекова, на верхнем — проспект Байдибек би, а на среднем уровне — правые повороты и кольцевая дорога.

Одним из крупных объектов дорожной инфраструктуры города является «Оңтүстік» кольцевая дорога.

Строительство этой 16-километровой дороги подходит к завершению.

Этот объект соединяет республиканскую трассу в направлении Ташкента с Ленгерским шоссе, что позволит транзитным и легковым автомобилям миновать город и беспрепятственно двигаться в северном и восточном направлениях.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции основной магистрали А-2, проходящей по направлению Ташкент – Алматы в обход города.

Это один из ключевых проектов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности дорог.

В настоящее время в городе продолжается строительство продолжения проспекта Кунаева на юг в качестве альтернативы улице Республика.

На данный момент завершены работы по 1-му, 3-му и 4-му этапам, что значительно улучшит транспортную связь между различными районами города.

Стоит отметить, что в прошлом году в Шымкенте были проведены строительные и реконструкционные работы на 22 объектах общей протяженностью 63,9 км.

В результате восемь объектов были сданы в эксплуатацию, а 14 объектов будут завершены в 2024 году.

Кроме того, на 254 объектах (233,8 км) были проведены работы по среднему ремонту, из которых 245 объектов (222,0 км) уже сданы в эксплуатацию.

Эти проекты значительно улучшили дорожную сеть города, повысили безопасность и удобство для всех участников дорожного движения.