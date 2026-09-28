На объездной дороге Сарыагаша построят 22 моста и восемь развязок

В Туркестанской области продолжается строительство новой объездной дороги вокруг Сарыагаша. Магистраль протяжённостью около 102 километров позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и снизить нагрузку на городские улицы.

Проект разделён на два участка. Новая дорога будет четырёхполосной и соответствовать технической категории Iа. Завершить строительство планируется в период с 2026 по 2030 год.

Сейчас на объекте работают 470 специалистов и задействовано более 300 единиц техники. Уже выполнено свыше 1,26 млн кубометров земляных работ, а на 36 километрах трассы снят плодородный слой почвы.

Первый участок имеет протяжённость 55 километров. Проектные работы здесь выполнены на 71%. Объём подготовленного земляного полотна составляет почти 700 тысяч кубометров. Параллельно устанавливаются водопропускные сооружения, строятся проезды для сельскохозяйственной техники, обустраиваются производственная база, временная лаборатория и вахтовый городок.

Протяжённость второго участка составляет 47,6 километра. Проектные работы выполнены на 60%. Здесь продолжается подготовка земляного полотна, снимается плодородный слой почвы, ведётся разработка карьеров и доставка строительных материалов.

Всего в рамках проекта планируется построить 8 транспортных развязок, 22 моста, 21 проезд для сельскохозяйственной техники и 223 водопропускные трубы.

После ввода объездной дороги транзитный транспорт сможет миновать Сарыагаш. Ожидается, что это уменьшит загруженность улиц города, повысит безопасность движения и улучшит транспортное сообщение по международным и межрегиональным маршрутам.