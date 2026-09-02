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На главную Анонс В Шымкенте 12 участков передали государству для строительства дороги

В Шымкенте 12 участков передали государству для строительства дороги

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте продолжается строительство продолжения улицы Ақсүмбе в жилом массиве «Таскен». Новая дорога должна стать альтернативным маршрутом проспекту Байдибек би.

В настоящее время продолжается изъятие земельных участков, необходимых для реализации проекта, для государственных нужд.

Всего в зону строительства попадают 33 земельных участка и другие объекты недвижимости. На сегодняшний день 12 участков уже переданы в государственную собственность.

Оставшиеся 21 участок и расположенные на них дома прошли независимую оценку. Сейчас с собственниками ведутся переговоры о размере компенсации.

Если владельцы согласятся с предложенной суммой, дальнейшее изъятие земельных участков для государственных нужд проведёт управление земельных отношений Шымкента в соответствии с законодательством.

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