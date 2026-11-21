В Шымкенте зарегистрировали уголовное дело после того, как прокуратура выявила незаконную добычу грунта и щебня в микрорайоне Достык Каратауского района. По данным ведомства, на объекты дорожного строительства в городе доставляли материалы из карьеров, не имевших лицензии на добычу.

Этот факт выявили в ходе проверки, которую проводит прокуратура Шымкента. Она охватывает строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог как республиканского, так и местного значения. В ходе проверки установили, откуда поступали материалы, которые подрядчики использовали на городских объектах.

Как сообщили в прокуратуре, для дорожных работ применялись песчано-гравийная и щебёночно-гравийная смеси. Проектно-сметная документация предусматривала поставки из определённых карьеров. Однако, по данным ведомства, подрядчики брали эти материалы из самовольных карьеров, расположенных вблизи Шымкента. В прокуратуре связывают замену источника поставок со стремлением подрядчиков получить дополнительную прибыль.

Прокуратура установила, что щебень и песчано-гравийную смесь на объекты дорожного строительства в Шымкенте перевозили примерно 20–25 грузовых автомобилей. Сколько рейсов совершили грузовики и какой объём материалов в итоге поступил на стройки, в сообщении ведомства не уточняется. Прокуратура также не привела перечень дорожных объектов, на которые поступили материалы, и не назвала подрядные организации.

По выявленному факту прокуратура Каратауского района 2 ноября 2026 года зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан о самовольном пользовании недрами. Сведения о размере ущерба и результаты расследования в сообщении прокуратуры не приведены.