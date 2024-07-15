Лето в Шымкенте решило снизить свой градус и дать небольшую передышку

Жара в Шымкенте решила снизить свой градус и дать горожанам небольшую передышку.

Кратковременные дожди ожидаются и завтра. Резко изменится погода и в горных районах Туркестанской области. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, такая погода на юге Казахстана задержится на неделю. Жаркие дни сменил циклон с севера и непогода накрыла большую часть Казахстана.

Алуа Саханова, инженер синоптик РГП «Казгидромет»: «В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находится под влиянием циклона. Пройдут дожди с грозами на севере, юго-востоке, в центре. 16-17 июля на северо-западе, юге. 17-18 июля на востоке страны ожидается сильный дождь.

По РК ожидаются град, шквал и усиление ветра. На западе страны температура воздуха днем ожидается +25…+36°С, небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25…+30°С, на юге страны до +27…+37°С, на юго-востоке республики до +25…+35°С, понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21…+30°С, на востоке республики до +23…+32°С».