Как Казахстан выстраивает цифровой контроль игорной отрасли

Ещё несколько лет назад государственный контроль в этой сфере во многом опирался на отчётность, проверки и отдельные информационные базы. В 2026 году модель начала заметно меняться: через Единую систему учёта государство соединяет в одном цифровом контуре операции легального рынка, проверку ограничений, мониторинг нелегальных ресурсов, аналитику и целевые отчисления.

За сухой аббревиатурой ЕСУ скрывается инфраструктура, которая постепенно меняет сам принцип регулирования отрасли. Масштаб задачи понятен уже из цифр.

В материалах, подготовленных перед запуском ЕСУ, объём рынка за 2024 год оценивался более чем в 1,3 трлн теңге. Более 450 тыс. человек регулярно пользовались услугами легальных организаторов, ещё свыше 490 тыс., согласно этим же оценкам, взаимодействовали с нелегальным сегментом.

Для отрасли такого масштаба контроль «постфактум» становится слишком медленным. Если операция проходит за секунды, ограничения действуют онлайн, а нелегальный ресурс способен сменить адрес быстрее, чем закончится бумажная проверка, государству также необходима инфраструктура, работающая в цифровом режиме. Именно эту задачу решает Единая система учёта.

Правовая основа ЕСУ появилась не одномоментно. Понятие системы было закреплено на законодательном уровне в сентябре 2024 года. В апреле 2025-го утвердили правила её функционирования, а в июне было определено юридическое лицо, обеспечивающее работу системы.

Практический запуск состоялся 27 марта 2026 года. В проектных материалах на момент старта сообщалось, что с ЕСУ были интегрированы 7 из 8 букмекерских контор, участвовавших в соответствующем контуре.

Но ЕСУ — это не просто большая база, куда передаются сведения о ставках. В архитектуре системы соединены сразу несколько функций: учёт операций, информационное взаимодействие, проверка ограничений, мониторинг интернет-пространства, аналитика и финансовый контур целевых отчислений.

Один из самых понятных примеров — ограничения участия.

Закон может установить возрастной ценз или запретить участие определённой категории граждан. Но без технической проверки такое правило остаётся зависимым от множества отдельных процедур.

ЕСУ переводит эту логику в цифровой формат: система проверяет наличие уже установленных ограничений и позволяет применять их непосредственно при взаимодействии пользователя с легальным оператором. При этом сама система не создает запреты и не решает, кого ограничивать. Она обеспечивает исполнение норм, установленных законодательством и решениями уполномоченных органов.

Масштаб таких проверок уже измеряется десятками тысяч случаев.

По данным ЦМААИ в конце августа 2026 года, с момента запуска системы доступ был ограничен более чем для 180 тыс. граждан. Из них свыше 23 тыс. человек самостоятельно воспользовались механизмом самоограничения. Отдельно не были допущены к участию более 31 тыс. несовершеннолетних.

Эти цифры хорошо показывают разницу между нормой закона и работающей инфраструктурой. Правило само по себе отвечает на вопрос «кому нельзя». Цифровой контур должен ответить на другой вопрос: как сделать так, чтобы это ограничение действительно сработало в нужный момент.

Именно здесь цифровизация становится заметной обычному человеку. Государственная информационная система обычно остаётся где-то «за экраном». В данном случае часть её функций выводится непосредственно в пользовательские сценарии.

В 2026 году Казахстан сделал большой шаг защиты граждан от чрезмерного увлечения азартными играми.

Теперь единый технологический контур связывает учёт операций, проверку установленных ограничений, мониторинг нелегального сегмента, аналитику.

Раньше государство в значительной степени видело результат уже после совершённого действия. Теперь задача состоит в том, чтобы часть правил исполнялась непосредственно внутри цифрового процесса.