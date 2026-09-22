Финансовая безграмотность: какие риски могут подстерегать студентов

Молодёжь всё чаще становится мишенью интернет-мошенников и финансовых пирамид. В Шымкенте студентам рассказали, чем могут обернуться сомнительные предложения о лёгком заработке, передача банковских карт третьим лицам и инвестиции в непроверенные проекты.

Особое внимание специалисты уделили дропперству, финансовым пирамидам и мошенничеству в социальных сетях.

По их данным, только в 2025 году в Шымкенте зарегистрировали 12 фактов, связанных с финансовыми пирамидами, от которых пострадали около 10 тысяч человек.

Как не стать участником мошеннической схемы и защитить свои деньги — смотрите в сюжете.