В Шымкенте впервые применили криоабляцию для лечения онкологии

В Шымкенте проходит международный научно-практический мастер-класс, посвящённый современным методам лечения онкологических заболеваний.

В мероприятии принимают участие ведущие зарубежные онкологи, интервенционные хирурги и радиологи, а также казахстанские специалисты. Врачи обсуждают новые технологии лечения злокачественных новообразований и малоинвазивные хирургические методы, часть которых демонстрируют на практике.

В Шымкент прибыли специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова из Санкт-Петербурга, Японско-Монгольской университетской клиники в Улан-Баторе, интервенционные радиологи из Сеула, а также хирурги ведущих онкологических центров Узбекистана и Кыргызстана. Онкологи из Франции и Австралии присоединились к мастер-классу онлайн.

В рамках мероприятия в городской многопрофильной больнице с онкологическим центром впервые в Шымкенте применили криоабляцию при лечении злокачественной опухоли почки. Это малоинвазивный метод, при котором опухолевую ткань разрушают воздействием низких температур.

Кроме того, восьми пациентам провели лечение с применением современных малоинвазивных технологий. Специалисты на практике демонстрируют методы, используемые при лечении опухолей щитовидной железы, почек и печени.

Отдельное внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний, скринингу и профилактическим обследованиям.

Международный мастер-класс продлится два дня. Всего в его рамках планируется провести около 15 операций. Главная цель — внедрение международного опыта и современных медицинских технологий, а также повышение качества и доступности онкологической помощи.