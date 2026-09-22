В Шымкенте врачи осваивают новые технологии лечения онкологических заболеваний

В Шымкенте проходит международный научно-практический мастер-класс по современным методам лечения онкологических заболеваний.

Специалисты из Казахстана и других стран обмениваются опытом и осваивают малоинвазивные технологии лечения опухолей печени, почек и щитовидной железы.

Одну из новых методик — криоаблацию опухоли почки — впервые применили в городском онкологическом центре.

Всего в рамках мастер-класса планируется провести около 15 операций. Как новые технологии помогают лечить онкологические заболевания с меньшей травматичностью — смотрите в сюжете.