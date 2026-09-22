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Лекарства в Казахстане подорожали более чем на 21%: почему растут цены

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Анастасия Новикова
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Лекарства в Казахстане продолжают дорожать быстрее общей инфляции. За год фармацевтическая продукция прибавила в цене почти 22%, а с начала года — около 14%.

Одновременно государство сокращает перечень препаратов с регулируемой стоимостью: более тысячи наименований уже перешли на рыночное ценообразование.

Участники рынка связывают рост цен с увеличением налоговой нагрузки, расходами на маркировку и удорожанием производства.

Эксперты предупреждают, что дальнейший отказ от регулирования может по-разному повлиять на рынок: с одной стороны — расширить выбор лекарств, с другой — сделать часть препаратов ещё дороже.

Как меняются цены в аптеках и чего ждать покупателям дальше — смотрите в сюжете.

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