Лекарства в Казахстане подорожали более чем на 21%: почему растут цены

Лекарства в Казахстане продолжают дорожать быстрее общей инфляции. За год фармацевтическая продукция прибавила в цене почти 22%, а с начала года — около 14%.

Одновременно государство сокращает перечень препаратов с регулируемой стоимостью: более тысячи наименований уже перешли на рыночное ценообразование.

Участники рынка связывают рост цен с увеличением налоговой нагрузки, расходами на маркировку и удорожанием производства.

Эксперты предупреждают, что дальнейший отказ от регулирования может по-разному повлиять на рынок: с одной стороны — расширить выбор лекарств, с другой — сделать часть препаратов ещё дороже.

Как меняются цены в аптеках и чего ждать покупателям дальше — смотрите в сюжете.