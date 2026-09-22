Гранты, работа и обучение стали доступны через новый ИИ-бот

Министерство культуры и информации Казахстана разработало виртуального консультанта на основе искусственного интеллекта. Сервис предназначен для молодежи и помогает находить информацию о действующих мерах государственной поддержки.

Чат-бот работает на казахском, русском и английском языках. Пользователи могут узнать о грантах, трудоустройстве, получении образования, поддержке предпринимательства, стипендиях, социальных программах и других возможностях.

В базе виртуального консультанта собрана информация о 17 государственных программах и проектах. Среди них Tech Orda, «Дипломмен — ауылға», «Первое рабочее место», молодежная практика, «Серпін», гранты на реализацию новых бизнес-идей, программы для молодых ученых, региональный и Президентский молодежные кадровые резервы, проект «Тәуелсіздік ұрпақтары», государственная молодежная премия «Дарын» и другие.

ИИ-консультант помогает подобрать подходящую программу в зависимости от запроса пользователя и получить информацию об условиях участия и доступных мерах поддержки.

Воспользоваться сервисом можно через Telegram и WhatsApp.