Вице-министр торговли провёл встречи в Шымкенте

Главным вопросом встречи фермеров с вице-министром торговли и интеграции стало отсутствие учёта скота. По словам животноводов, в регионе до сих пор не налажена система биркования животных. Это осложняет контроль и фактически блокирует экспорт. Без документов страдают не только экспортеры, но и сами сельчане.

«В Шымкенте большая часть скота не биркована. Мы сталкиваемся с трудностями. Хотим оформить всё документально, но у многих сельчан нет бумаг на скот. Даже через куплю-продажу и счёт-фактуру оформить не получается — нет учёта. Мы, как экспортеры, страдаем, и они тоже не могут напрямую выходить на экспорт. Просим обратить внимание на этот вопрос», — говорит предприниматель.

Вице-министр Айдар Абилдабеков отметил, что биркование животных — прямая зона ответственности сельского хозяйства. При этом он признал: проблемы в этой сфере действительно остаются нерешёнными.

Айдар Абилдабеков, вице-министр торговли и интеграции РК: «Это работа сельского хозяйства. Здесь действительно много сырой работы, недоделок тоже хватает. К тому же сами жители не всегда хотят ставить бирки, платить ветеринару, насколько мне известно».

Помимо диалога с фермерами, вице-министр посетил несколько предприятий. Он ознакомился с производством макаронных изделий, трансформаторов, керамической плитки и муки. На встречах поднимались и другие вопросы поддержки бизнеса.

Айдар Абилдабеков, вице-министр торговли и интеграции РК: «Оказалось, что продавцы муки получают государственную поддержку, а кондитеры — нет. Причём многие из них даже не знают об этом. Подобные вопросы тоже существуют, и сегодня мы их обсудили. Когда речь идёт о поддержке, в первую очередь имеется в виду компенсация экспортных расходов. Государство возмещает 30, 50 или даже 80 процентов затрат».

В завершение визита чиновник встретился с жителями Шымкента. Он подчеркнул: главная цель рабочей поездки — изучить ситуацию на местах и вместе с предпринимателями искать решения общих проблем.