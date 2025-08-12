Поставщики ArtSportEdu подали в суд на акимат Шымкента из-за новых правил проекта

Ассоциация поставщиков ArtSportEdu подала в суд на акимат Шымкента из-за условий пилотного проекта Единого государственного заказа.

На первом этапе программа охватывает шесть регионов, включая мегаполис. Местные предприниматели уверены: новые правила разрабатывались без консультаций с поставщиками и могут сделать участие в проекте невозможным для многих организаций. Бизнес опасается не только значительного снижения тарифов, но и ужесточения требований к участникам.

«Мы не согласны с позицией исполнительного органа, акимата города Шымкент. Мы не видим, что они слушают, что они прислушиваются и обсуждают с поставщиками. Потому что поставщики работают на этом поле и их мнение должно учитываться. Постановление, которое выпущено по городу Шымкент, нарушает права детей, права предпринимателей, ухудшает их положение. По этой причине мы подали в суд. Нас не устраивают тарифы, повышенные требования по тому как работать поставщикам, они очень ухудшают положение», — говорит учредитель ассоциации поставщиков ArtSportEdu Жанар Тургунбаева.

Для обсуждения деталей пилота представители бизнеса, управления физической культуры и спорта, а также прокуратуры встретились на площадке палаты предпринимателей «Атамекен». Здесь поставщики смогли напрямую озвучить претензии и предложения, а профильное ведомство — ответить на вопросы и пояснить позицию.

«Эта программа пока работает во время пилотного проекта, все документы подготовили. Дальше уже законом все утвердится. Мы дотационный регион и все зависит от бюджета», — сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта г. Шымкента Ермек Дарменов.

«Ваучерная система в дополнительное образование только внедряется. Когда в дошкольное образование вводили ваучерную систему, были такие же разговоры. Поймите, ваучерная система важна. Если на 44 тысячи детей выделяются ваучеры, с этим ваучером он не может пользоваться ими в других местах. Все должно быть по закону», — сказал старший помощник прокурора г.Шымкента Кайсар Калдыбаев.

Окончательное решение в споре предпринимателей и акимата теперь за судом. Подобные конфликты возникают не только в Шымкенте, но и в других регионах, где внедряется пилотная программа.