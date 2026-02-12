В Шымкенте стартовал прием заявок на конкурс «Парыз – 2026»

Он проводится по четырем номинациям и направлен на развитие социальной ответственности бизнеса.

Предприниматели города могут принять участие в конкурсе, который проходит на региональном и республиканском уровнях.

Основные номинации конкурса:

« Лучшее социально ответственное предприятие» — оцениваются проекты, направленные на повышение благосостояния работников и общества;

— оцениваются проекты, направленные на повышение благосостояния работников и общества; « Лучшее предприятие в сфере охраны труда» — учитываются меры по улучшению условий труда;

— учитываются меры по улучшению условий труда; « Лучший коллективный договор» — рассматриваются договоры, направленные на защиту трудовых и социальных прав работников;

— рассматриваются договоры, направленные на защиту трудовых и социальных прав работников; «За вклад в экологию» — отмечаются инициативы по охране окружающей среды.

Также предусмотрена специальная награда за лучший проект, направленный на поддержку социально уязвимых слоев населения.

Для участия в конкурсе предприятие должно работать более трех лет, соблюдать трудовое законодательство Республики Казахстан и заниматься благотворительной деятельностью.

Заявки принимаются до 1 июля 2026 года в Центре мобильности труда акимата города Шымкента.

Адрес: г. Шымкент, мкр. Нурсат, ул. С. Байтерекова, 89 (каб. №6).