В Шымкенте стартовал прием заявок на конкурс «Парыз – 2026»

Он проводится по четырем номинациям и направлен на развитие социальной ответственности бизнеса.
Предприниматели города могут принять участие в конкурсе, который проходит на региональном и республиканском уровнях.
Основные номинации конкурса:
- «Лучшее социально ответственное предприятие» — оцениваются проекты, направленные на повышение благосостояния работников и общества;
- «Лучшее предприятие в сфере охраны труда» — учитываются меры по улучшению условий труда;
- «Лучший коллективный договор» — рассматриваются договоры, направленные на защиту трудовых и социальных прав работников;
- «За вклад в экологию» — отмечаются инициативы по охране окружающей среды.
Также предусмотрена специальная награда за лучший проект, направленный на поддержку социально уязвимых слоев населения.
Для участия в конкурсе предприятие должно работать более трех лет, соблюдать трудовое законодательство Республики Казахстан и заниматься благотворительной деятельностью.
Заявки принимаются до 1 июля 2026 года в Центре мобильности труда акимата города Шымкента.
Адрес: г. Шымкент, мкр. Нурсат, ул. С. Байтерекова, 89 (каб. №6).