Жителей Шымкента предостерегают от участия в сомнительных розыгрышах

В Шымкенте, как и по всей стране, в СМИ и социальных сетях все чаще публикуются объявления о различных розыгрышах и акциях, которые привлекают внимание большого количества граждан.

Подобные публикации создают впечатление массового участия и легкости получения выигрыша, однако далеко не все из них являются законными.

В этой связи генеральная прокуратура Республики Казахстан обращает внимание жителей Шымкента на необходимость строгого соблюдения законодательства, регулирующего проведение лотерей и рекламных кампаний.

Законы Республики Казахстан «О защите прав потребителей», «О рекламе» и «О лотереях и лотерейной деятельности» четко определяют правила организации подобных мероприятий.

Проведение лотерейных розыгрышей разрешается исключительно официальным операторам лотерей.

Оператором может быть только юридическое лицо, получившее соответствующее разрешение уполномоченного государственного органа.

В обязательном порядке условия проведения лотерей должны согласовываться с министерством туризма и спорта Республики Казахстан.

В Шымкенте, как и в других регионах страны, категорически запрещено проведение лотерей физическими и юридическими лицами, которые не обладают статусом официального оператора и не имеют необходимого разрешения.

Участие в розыгрышах допускается только для граждан, достигших 18-летнего возраста.

Распространение лотерейных билетов также осуществляется исключительно операторами и их уполномоченными агентами.

Особое внимание уделяется формированию призового фонда, который обязан составлять не менее 50% от выручки, полученной от реализации билетов, либо формироваться за счет собственных средств оператора.

Это требование направлено на защиту прав участников и обеспечение прозрачности проводимых мероприятий.

Жителям Шымкента напоминают, что любая реклама товаров, услуг или лотерей должна быть достоверной и не вводить граждан в заблуждение.

За нарушение законодательства о лотереях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 2000 месячных расчетных показателей.

В случаях использования лотерейной деятельности в мошеннических целях возможна уголовная ответственность по статье 190 уголовного кодекса с лишением свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура подчеркивает: легкие выигрыши могут обернуться тяжелыми последствиями.

Жителям города Шымкента настоятельно рекомендуют быть внимательными, не доверять сомнительным розыгрышам и беречь свои деньги и личную безопасность.