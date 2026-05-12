Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Полицейские помогли пассажиру поезда, следовавшего из Шымкента в Астану

Полицейские помогли пассажиру поезда, следовавшего из Шымкента в Астану

-
Редактор Юлия Машковская
-
37
Дополнительные поезда в Наурыз
Иллюстративное фото

8 мая на железнодорожный вокзал станции Шу прибыл пассажирский поезд сообщением «Шымкент – Астана». Во время стоянки одному из пассажиров внезапно стало плохо — мужчина потерял сознание и упал на перроне.

В этот момент общественный порядок на территории вокзала обеспечивали инспекторы службы патрульной полиции отдела полиции на транспорте станции Шу.

Транспортные полицейские оперативно отреагировали на ситуацию и до прибытия бригады скорой помощи оказали мужчине первую медицинскую помощь, предприняв необходимые меры для стабилизации его состояния.

После прибытия медиков пассажира передали под наблюдение врачей.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.