Полицейские помогли пассажиру поезда, следовавшего из Шымкента в Астану

8 мая на железнодорожный вокзал станции Шу прибыл пассажирский поезд сообщением «Шымкент – Астана». Во время стоянки одному из пассажиров внезапно стало плохо — мужчина потерял сознание и упал на перроне.

В этот момент общественный порядок на территории вокзала обеспечивали инспекторы службы патрульной полиции отдела полиции на транспорте станции Шу.

Транспортные полицейские оперативно отреагировали на ситуацию и до прибытия бригады скорой помощи оказали мужчине первую медицинскую помощь, предприняв необходимые меры для стабилизации его состояния.

После прибытия медиков пассажира передали под наблюдение врачей.