Запретить рекламу азартных игр требуют депутаты и общественники

Только полный запрет на рекламу азартных игр может помочь Казахстану не «утонуть» в эпидемии игромании, уверен депутат шымкентского маслихата, общественник Асхат Нурлыбаев. Говорит, реклама букмекерских контор уже давно перестала быть незаметной. Азартные игры рекламируют в соцсетях, в метро, на баннерах которые висят на улицах и даже на футбольных матчах.

«На всех матчах, Казахстанских лигах, как получается, идешь на матч, а там девчонки ходят раздают шарфы, футболки, чтобы бесплатно получить этот шарф, а мы все любим что-то получить бесплатно, надо зарегистрироваться и скачать приложение, а там дают бонус, я точно не знаю, но примерно 5 тысяч тенге. И ты должен поиграть посмотреть и потом это затягивает обычных людей, которые даже не хотели играть», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата города Шымкента .

По словам врачей, все больше казахстанцев затягивает в азартные игры. Если пару лет назад к ним обращались 100 зависимых, то сейчас эта цифра доходит до полутора тысячи человек в год. А сколько еще не обращаются к специалистам из-за страха, пресловутого «утята» или потому что нет денег оплатить поход к врачу? При этом реклама действует на таких людей как катализатор.

«В зависимости человек хочет сдержаться, но есть так называемый триггер. Он видит рекламу и ассоциативный ряд выстраивается таким образом, что, ну ладно, еще разок попробую и опять он возвращается в эту колею, попробовав один раз он затем не может остановиться «, — говорит Артур Котенко, руководитель программы реабилитации зависимости.

Общественники говорят, Казахстану срочно нужен комплексный план по борьбе с игроманией, который бы включал в себя ограничения рекламы игр и работы некоторых букмекерских контор, бесплатную реабилитацию и психологическую помощь зависимым и многое другое.

«Запретить выдачу микрокредита для молодых людей. Они имеют, допустим, стипендию, проиграли. Берут микрокредиты и проигрывают, а микрокредитные организации дают все больше. Студент не работающий не может погасить эту сумму», — говорит Тохтар Болысов, общественный деятель.

Напомню, президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев. Он акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь и поручил госорганам усилить работу по установлению ограничений для отдельных категорий казахстанцев.